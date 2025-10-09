தவெக நிர்வாகி மதியழகனை 2 நாட்கள் காவலில் விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி!
கரூர் பரப்புரையின் போது ஏற்பட்ட அசம்பாவிதம் குறித்து மதியழகனிடமிருந்து வாக்குமூலம் பதிவு செய்யவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : October 9, 2025 at 6:59 PM IST
கரூர்: தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகனை, காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு கரூர் நீதிமன்றம் 2 நாட்கள் அனுமதி அளித்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக, கரூர் நகர போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளரான தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மற்றும் பவுன்ராஜ் ஆகிய இருவரை கடந்த செப்டம்பர் 29 ஆம் தேதி கைது செய்து, கரூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில், தமிழக அரசு சார்பில் ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருபுறம் விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில், மற்றொருபுறம் ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் நீதிமன்றம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை அமைத்து இச்சம்பவம் குறித்து விசாரித்து நீதிமன்றத்தில் அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது.
இதனையடுத்து, கூட்ட நெரிசல் விவகாரம் தொடர்பான ஆவணங்களை கரூர் போலீசார் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவிடம் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி சென்னையில் வைத்து ஒப்படைத்தனர். அடுத்த நாளே, அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான குழு வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணையை தொடங்கினர்.
இந்நிலையில் ஜாமின் கேட்டு, மதியழகன் மற்றும் பவுன்ராஜ் ஆகியோர் கரூர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவை, கரூர் JM-1 நீதிமன்ற நீதிபதி பரத்குமார் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். கடந்த 5 நாட்களாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகையில் தங்கி, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இன்று கரூர் JM-1 நீதிமன்றத்தில், மதியழகனை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு மனு தாக்கல் செய்தனர். மனுவினை விசாரித்த நீதிபதி பரத் குமார் 2 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கினார். நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் மதியழகனை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்றனர்.
விசாரணையில் கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் 10,000 பேர் கூடுவர் என போலீசாரிடம் அனுமதி பெற்று விட்டு, கூடுதலாக 20,000 பேர் எப்படி வந்தார்கள்? தவெக தலைவர் விஜய் 12 மணிக்கு வேலுச்சாமிபுரத்தில் பேசுவார் என காவல்துறையிடம் அனுமதி பெற்றுவிட்டு ஏன் நிகழ்ச்சி தாமதமாக நடத்தப்பட்டது? உள்ளிட்ட பல கேள்விகளை சிறப்பு புலனாய்வு குழு மதியழகனிடமிருந்து வாக்குமூலமாக பதிவு செய்யவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.