கவின் கொலை வழக்கு: சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தைக்கு 2 நாள் சிபிசிஐடி காவல் - நீதிபதி உத்தரவு - KAVIN MURDER CASE

இருவரையும் எப்படி அழைத்துச் செல்கிறோமோ அதே போல மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைப்போம் என சிபிசிஐடி சார்பில் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதிமொழி அளிக்கப்பட்டது.

சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படும் காட்சி
நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 8:02 PM IST

2 Min Read

திருநெல்வேலி: கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தையை 2 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த சிபிசிஐடி-க்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் அருகேயுள்ள ஆறுமுகமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த கவின், கடந்த 27ஆம் தேதி ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதில், கவின் காதலித்ததாகக் கூறப்படும் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித் மற்றும் உதவி ஆய்வாளரான அவரது தந்தை சரவணன் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையின் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தனது சகோதரியை வேறு சமூகத்தை சேர்ந்த நபரை காதலித்ததால் கொலை செய்ததாக சுர்ஜித் வாக்குமூலம் அளித்த நிலையில், அவர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் மற்றும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது, இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி வசம் விசாரணைக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆக.7-ம் தேதி சிறையில் உள்ள தந்தை, மகன் இருவரையும் காவலில் எடுத்து விசாரணை செய்ய திருநெல்வேலி மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தது. அதில், 5 நாட்கள் காவல் கேட்ட நிலையில், வழக்கு விசாரணை ஆக.11 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

அந்த வகையில், நீதிபதி ஹேமா முன்பு இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அதற்காக, சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணன் ஆகியோர் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துவரப்பட்டனர். அப்போது, குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரையும் எப்படி அழைத்துச் செல்கிறோமோ அதேபோல மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைப்போம் என சிபிசிஐடி சார்பில் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதிமொழி அளிக்கப்பட்டது.

பின்னர், குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரிடமும் சிபிசிஐடி போலீஸ் காவலுக்கு செல்ல ஆட்சேபனை உள்ளதா? என நீதிபதி ஹேமா கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு இருவரும் மறுப்பு தெரிவித்தனர்.

அப்போது சுர்ஜித் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சிவ சூரியநாராயணன், ”குற்றம் சாட்டப்பட்ட தந்தை, மகன் இருவருக்குமான முதல் நீதிமன்ற காவலே, சட்டவிரோதமாக செய்யப்பட்டுள்ளது. கைது செய்ததற்கான காரணத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக காவல்துறை அவர்களுக்கு வழங்கவில்லை. ஏற்கனவே, சுர்ஜித்தை விசாரித்து வாக்குமூலம் பெற்று பிரமாணப் பத்திரம் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், மீண்டும் விசாரணை நடத்தினால் பொய்யான தகவல்களை பெற்று, மற்றவர்களையும் வழக்கில் சேர்க்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சிபிசிஐடி காவலுக்கு அவர்களை அனுப்ப கூடாது” என வாதிட்டார்.

அப்போது சிபிசிஐடி சார்பில் ஆஜரான அரசு வழக்கறிஞர் கந்தசாமி, காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த அனுமதி வழங்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தார். இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஹேமா, உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று கூறினார்.

பின்னர், மாலை விசாரணை தொடங்கிய நிலையில் இருவருக்கும் 2 நாட்கள் சிபிசிஐடி காவல் வழங்கி நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டார். சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணனை மீண்டும் 13ஆம் தேதி மாலை நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணன் இருவரையும் பலத்த பாதுகாப்புடன் சிபிசிஐடி போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர்.

