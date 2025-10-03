தவெக உள்ளிட்ட எந்த கட்சியும் ரோடு ஷோ நடத்தக் கூடாது - நீதிமன்றம் அதிரடி!
கர்நாடகா அரசு போன்று தமிழ்நாடு அரசும் கூட்டக் கட்டுப்பாடு மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வழக்கறிஞர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : October 3, 2025 at 3:18 PM IST
மதுரை: கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் ரோடு ஷோ நடத்தக் கூடாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி நடத்திய பிரச்சாரத்தில், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த துயர சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தை விசாரணை செய்ய ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், கரூர் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த மனுக்களை விசாரணை செய்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை, சிபிஐ விசாரணை, இழப்பீடு மற்றும் உடற்கூராய்வு தொடர்பான 4 வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்தும், பொதுக்கூட்டங்களுக்கான நடைமுறைகள் தொடர்பான 3 பொதுநல வழக்குகளை முடித்து வைத்தும் உத்தரவிட்டது.
ரோடு ஷோ நடத்த தடை
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வழக்கறிஞர் அமரவேல்பாண்டியன், “பொதுக்கூட்டங்கள், ரோடு ஷோ நடத்துவதற்கான ஏற்கனவே வழிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அதனை கடைப்பிடிக்கும் கட்சிக்கே அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் ரோடு ஷோ நடத்தக் கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக, மதுரையை சேர்ந்த கதிரேசன் என்பவர் கடந்த 30ஆம் தேதி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்தார். அந்த மனு தொடர்பான விசாரணை நீதிபதிகள் எம்.தண்டபாணி, ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (அக்.3) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் இல்லாமல் அனுமதி கொடுத்தால் தான் இதுபோன்ற (கரூர் கூட்ட நெரிசல்) சம்பவம் நிகழ்கிறது. ஆகையால், உரிய பாதுகாப்பு வழங்கிய பிறகே, எந்த கட்சிக்கும் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும், அதுவரை அனுமதி கொடுக்கக் கூடாது என வாதிடப்பட்டது.
கூட்டக் கட்டுப்பாடு மசோதா
கடந்த ஜூன் மாதம் பெங்களூரில் ஆர்சிபி வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால் இரண்டே மாதங்களில், கூட்ட நெரிசலில் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் குறித்து கர்நாடக மாநில அரசு நாட்டிலேயே முதன்முறையாக மசோதா ஒன்றை தாக்கல் செய்து, அதனை சட்டமாக்கியுள்ளது. அதே போன்று தமிழக அரசும் புதிதாக சட்டத்தை இயற்ற நாங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். அதனையும் நீதிபதிகள் கருத்தில் கொண்டுள்ளனர்” எனத் தெரிவித்தார்.