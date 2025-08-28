ETV Bharat / state

ஆம்பூர் கலவர வழக்கில் 161 பேர் விடுதலை! நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு! - AMBUR RIOT CASE JUDGEMENT

ஆம்பூர் கலவரத்தின் போது பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்திய குற்றத்திற்காக, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ அஸ்லாம் பாஷாவின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்ட நீதிமன்றம் வளாகம்
August 28, 2025

திருப்பத்தூர்: தமிழகத்தையே உலுக்கிய ஆம்பூர் கலவர வழக்கில் 183 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், 161 பேரை விடுதலை செய்து மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட அணைக்கட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் பழனி. இவரது மனைவி பவித்ரா . இவர் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் திடீரென மாயமானார். அவர் காணாமல் போனது தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக, ஆம்பூரை சேர்ந்த ஷமீல் அஹமது என்ற இளைஞரை காவல் துறையினர் அழைத்து சென்றனர்.

ஆனால், விசாரணையின் போது அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால், சென்னையில் உள்ள அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். இதற்கிடையே, சிகிச்சை பலனின்றி ஷமீல் அஹமது உயிரிழந்தார். அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது உறவினர்கள், காவலில் இருந்த போது போலீசார் தாக்கியதாலேயே உயிரிழந்ததாக குற்றஞ்சாட்டினர்.

தொடர்ந்து, ஷமீல் அகமதுவின் உறவினர்கள், இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் சென்னை- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அந்த போராட்டம் கலவரமாக வெடித்தது.

அப்போது பேருந்துகள், காவல் துறை வாகனங்கள், மதுபான கடை, தனியார் மருத்துவமனைகள், கடைகள் உள்ளிட்ட பொதுசொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. மேலும், 71 போலீசார் உள்ளிட்ட பலரும் காயம் அடைந்தனர். இது தொடர்பாக 190 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், 183 பேர் மீது 7 பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை திருப்பத்தூர் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய ஆம்பூர் கலவர வழக்கில் இன்று (ஆக.28) தீர்ப்பு வழங்குவதாக தகவல் வெளியானது.

அதனால், பாதுகாப்பு கருதி 2 எஸ்.பி.க்கள் மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சியாமளா தேவி, வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் ஆகியோர் தலைமையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் முழுவதும் 600-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.

மேலும், திருப்பத்தூர் மாவட்ட நீதிபதி மீனா குமாரி, கலவர வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 161 பேரை விடுதலை செய்து தீர்ப்பளித்தார். மேலும் 22 பேர் குற்றவாளி என உறுதி செய்து உத்தரவிட்டார். இவர்களுக்கு குற்றப் பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

அதில், 4 பேர் இறந்து விட்ட நிலையில், இறந்து போன அஸ்லாம் பாஷா 2015-ஆம் ஆண்டு கலவரம் நடைபெற்ற போது மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ளார்.

அந்த கலவரத்திற்கு ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த அஸ்லாம் பாஷா தலைமை தாங்கியதாகவும், இதன் காரணமாக அரசுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாலும் நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய இறந்து போன அஸ்லாம்பாஷாவுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை அரசாங்கம் பறிமுதல் செய்து கொள்ளலாம் என தீர்ப்பளித்தார். இந்த வழக்கில், அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் பி.டி.சரவணன் வாதாடினார்.

