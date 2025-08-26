ETV Bharat / state

''கவின் ஆணவக்கொலை வழக்கு'' - சுர்ஜித் உள்ளிட்ட 3 பேருக்கும் நீதிமன்ற காவல் நீட்டிப்பு! - KAVIN HONOR KILLING CASE UPDATE

கவின் செல்வகணேஷை கொலை செய்த சுர்ஜித் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ரத்தக்கறை படிந்த உடைகளை சித்தி மகன் ஜெயபாலன் வீட்டில் மறைத்து வைத்துள்ளார். விசாரணையில் இது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் ஜெயபாலனும் கைது செய்யப்பட்டார்.

கொலை செய்யப்பட்ட கவின்
கொலை செய்யப்பட்ட கவின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

August 26, 2025

2 Min Read

திருநெல்வேலி: கவின் ஆணவக்கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன் மற்றும் உறவினர் ஜெயபாலன் ஆகிய 3 பேருக்கு வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் வழங்கி திருநெல்வேலி மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் கவின் செல்வகணேஷ் (27) கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டம் கேடிசி நகரில் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கேடிசி நகரை சேர்ந்த சுர்ஜித் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்தது.

இதையடுத்து கொலை செய்த சுர்ஜித்தின் தந்தை சார்பு ஆய்வாளர் சரவணன் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடி போலீஸ் வசம் ஒப்டைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் சிபிசிஐடி போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சுர்ஜித் உறவினரான ஜெயபாலன் என்கிற இளைஞரை காவல் துறையினர் மடக்கினர். கவின் செல்வகணேஷை கொலை செய்த சுர்ஜித் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ரத்தக்கறை படிந்த உடைகளை தனது சித்தி மகன் ஜெயபாலன் வீட்டில் மறைத்து வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு ஜெயபாலன் உடந்தையாக இருந்துள்ளார்.

சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணன் ஆகியோரிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை செய்தபோது அவர்கள் இதை உறுதி செய்த நிலையில் ஜெயபாலனும் கைது செய்யப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து கவின் செல்வகணேஷ் கொலை வழக்கில் கைது எண்ணிக்கை 3 ஆக அதிகரித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் இருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்டு திருநெல்வேலி வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிபதி உத்தரவின்பேரில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் மூவரின் நீதிமன்ற காவல் 26 ஆம் தேதியான இன்றுடன் நிறைவடைந்தது.

இந்த நிலையில் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் இருந்து சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன் மற்றும் உறவினர் ஜெயபாலன் ஆகியோர் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் இன்று திருநெல்வேலி மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அப்போது 3 பேருக்கும் நீதிபதி ஹேமா வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் வழங்கி வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தார்.

