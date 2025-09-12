ETV Bharat / state

குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் யானைகள் வருவதை தடுக்க எஃகு வேலி அமைக்க தடை இல்லை!

முதற்கட்டமாக 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மேற்கொள்ளப்படும் வேலிகளால் ஏற்படும் தாக்கங்களை நீதிமன்றம் கண்காணிக்கும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 12, 2025 at 8:04 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 8:31 PM IST

சென்னை: கோவை, மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதிகளில் இருந்து யானைகள் குடியிருப்புக்குள் வருவதை தடுக்கும் வகையில் எஃகு கம்பி வேலி அமைக்கும் பணிகளை தொடர வனத் துறைக்கு அனுமதி அளித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வனப் பகுதியில் இருந்து யானைகள் ஊருக்குள் நுழைவதை தடுக்கவும், மனித - விலங்குகள் மோதல்களை குறைக்கும் வகையிலும், கோவை மாவட்டத்தில் தொண்டாமுத்துார் - தடாகம் இடையே 10 கிலோ மீட்டர் துாரத்திற்கு எஃகு கம்பி வேலி அமைக்கப்படும் என, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சென்னையை சேர்ந்த விலங்குகள் நல ஆர்வலர் முரளிதரன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்கப்பதற்காக அமைக்கப்படும் வேலிகளால், யானை வழித்தடங்கள் தடைபடுவதாக கூறி வேலி அமைக்கும் பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

மேலும், இந்த வழக்கை விசாரித்து வரும் நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார், டி. பரத சக்கரவர்த்தி, கோவையில் எஃகு வேலிகள் அமைக்க உள்ள பகுதிகளில் செப்டம்பர் 5 மற்றும் 6 ம் தேதிகளில் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், டி.பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வு முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது கோவை மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் பகுதிகளில் தாங்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், வனத் துறையினர், உள்ளூர் பொதுமக்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், யானைகள் ஊருக்குள் நுழைந்து மனித உயிர்களுக்கும், பயிர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதை தடுக்க, எஃகு வேலி அமைக்கலாம் என அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டனர்.

வேலிகள் அமைக்கும் பணிகளுக்கு ஏற்கெனவே விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடையை நீக்கிய நீதிபதிகள், முதற்கட்டமாக 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மேற்கொள்ளப்படும் வேலிகளால் ஏற்படும் தாக்கங்களை நீதிமன்றம் கண்காணிக்கும் எனவும் உத்தரவிட்டனர்.

மேற்கொண்டு எஃகு வேலி அமைக்க வேண்டுமானால், நீதிமன்ற அனுமதியை பெற வேண்டும் என அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வேலி அமைக்க உள்ள இடத்தின் இரு பகுதிகளிலும் முள்மரங்கள், முட்புதர்களை வளர்த்து இயற்கை வேலி அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டனர்.

மேலும், கோவை வனப் பகுதியில் உள்ள சில இடங்கள், சுற்றுச்சூழல்ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதால், இந்த பகுதிகளில் எந்த மேம்பாட்டுப் பணிகளையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், டி.பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வு, வழக்கு விசாரணையை அக்டோபர் மூன்றாவது வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்தனர்.

