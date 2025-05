ETV Bharat / state

தனியார் தங்கும் விடுதி... அறை எண் 302... வடமாநில தம்பதி மர்ம மரணம்! நடந்தது என்ன? - CHENNAI COUPLE MYSTERIOUS DEATH

பெரியமேடு காவல்நிலையம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 6, 2025 at 5:09 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:14 PM IST

சென்னை: பெரியமேடு கோவளம் முத்து கிராமணி தெருவில் அமைந்துள்ள தனியார் லாட்ஜில் எண் 302-ல் கடந்த நான்காம் தேதி மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த இளம் தம்பதி தங்கியுள்ளனர். பின்னர் நேற்று காலை நீண்ட நேரமாக தம்பதி ரூமின் கதவு திறக்காததால் ரூம் பாய் உசேன் தட்டிய போதும் திறக்காததால் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளனர். அப்போது கணவர் மின்விசிறியில் தற்கொலை செய்து கொண்டும், மனைவி மூக்கில் ரத்தம் மற்றும் நுரை தள்ளியவாறு மயங்கி உயிரிழந்து கிடந்தனர். இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த ஊழியர்கள் இது குறித்து பெரியமேடு காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின்பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து உடலைகளை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். எதற்காக இவர்கள் இங்கே வந்தனர்? ஏன் தற்கொலை செய்து கொண்டனர்? என்பது குறித்து பெரியமேடு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். அதில் உயிரிழந்தவர்கள் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த தம்பதி ரித்திக் காயல் (23) மற்றும் தஸ்மீரா காத்தூண் (23) என்பது தெரிய வந்தது. இவர்கள் கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்டதும் தெரிய வந்தது. மேலும் ரித்திக் காயல் திருவான்மியூர் பகுதியில் ஓட்டல் ஒன்றில் வேலை பார்த்து அங்கேயே தங்கி வந்ததும், தாஸ்மீரா ராயபுரத்தில் வீட்டு வேலை செய்து அங்கேயே தங்கி இருந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இருவரும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை பெரியமேட்டில் உள்ள இந்த தனியார் விடுதிக்கு வந்து சந்திப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

