தூண்டில் வளைவு விவகாரம்: தமிழக அரசை கண்டித்து நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் போராட்டம்!
250 மீட்டர் மட்டுமே தூண்டில் வளைவு போடப்பட்டு மீதி 285 மீட்டர் உரிய நிதி இல்லாமல் போடப்படாமல் கிடப்பில் உள்ளதாக நாட்டுப்படகு மீன்பிடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
Published : October 12, 2025 at 6:05 PM IST
தூத்துக்குடி: திரேஸ்புரத்தில் கடற்கரை பகுதியில் தூண்டில் வளைவு முழுமையாக அமைத்து தராத தமிழக அரசை கண்டித்து வரும் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து நாட்டுப்படகு மீன்பிடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ''தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து சுமார் 1,200 நாட்டுப்படகுகள் மூலம் 10,000க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் கடல் பகுதியில் ஏற்பட்ட கடல் சீற்றம் உள்ளிட்ட இயற்கை சீற்றம் காரணமாக நாட்டுப் படகுகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கடும் சேதம் அடைந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடி பகுதியில் கடற்பகுதியில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க வேண்டுமென மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசின் சார்பில் திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இரண்டு பகுதிகளாக தூண்டில் வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டன. இதில் ஒரு பகுதி 1,050 மீட்டர் தூரம் வரையும் மற்றொரு பகுதி 538 மீட்டர் தூரம் வரையும் போட நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, பொதுப்பணித்துறை சார்பில் தூண்டில் வளைவு போடப்பட்டது. ஆனால் 538 மீட்டர் போட வேண்டிய இடத்தில் சுமார் 250 மீட்டர் மட்டுமே தூண்டில் வளைவு போடப்பட்டு மீதி 285 மீட்டர் உரிய நிதி இல்லாமல் போடப்படாமல் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டது.
இவ்வாறு முறையாக தூண்டில் வளைவு அமைக்கப்படாததால் தொடர்ந்து நாட்டுப் படகுகள் இயற்கை சீற்றத்தின் போதும், காற்று அதிகமாக அடிக்கும் போதும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி தொடர்ந்து சேதமாகி வருவதுடன் ஆண்டுக்கு ஒரு படகிற்கு 30 ஆயிரம் முதல் 40 ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.
எனவே விடுபட்ட 285 மீட்டர் தூண்டில் வளைவை உடனடியாக அமைக்க வேண்டுமென தமிழக அரசு மீன்வளத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் பலமுறை மனு அளித்தும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதைத்தொடர்ந்து இன்று தூத்துக்குடியில் கிரேஸ்புரம் மீன் ஏல கூட்டத்தில் வைத்து திரேஸ்புரம் அனைத்து நாட்டுபடகு மீனவர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்தக் கூட்டத்தில், தமிழக அரசு உடனடியாக தூண்டில் வளைவு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில், வருகிற 23ஆம் தேதி 1,200 நாட்டுப் படகு மீனவர்களும் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்'' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.