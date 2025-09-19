எஸ்.பி வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு! இறுதி விசாரணைக்கு நாள் குறித்த நீதிமன்றம்!

ETV Bharat / state

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி மீதான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் இறுதி விசாரணை அக்டோபர் 13-ம் தேதி நடைபெறும் என்று உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை: டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான எஸ்.பி வேலுமணி பெயர் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல் துறை சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தவர் எஸ்.பி.வேலுமணி. இவரது பதவி காலத்தில் சென்னை, கோவை மற்றும் மதுரை மாநகராட்சிகளில் பல்வேறு பணிகளுக்கு முறைகேடாக ஒப்பந்தங்கள் வழங்கியதாக புகார் எழுந்தது. முறைகேடாக ஒப்பந்தங்கள் வழங்கியதில் சுமார் 98 கோடியே 25 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தது. இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி தனியார் நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்களை தள்ளுபடி செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்ற உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை எனக் கூறி, புகார்தாரரான ’அறப்போர் இயக்கம்’ சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் காவல் துறைக்கு எதிராக ’நீதிமன்ற அவமதிப்பு’ வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் காவல் துறை தரப்பில் கூடுதல் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணியின் பெயர் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இரண்டு ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர மத்திய அரசின் அனுமதி கோரி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை கடிதம் எழுதியிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, காவல் துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட கூடுதல் பதில் மனுவுக்கு பதில் அளித்து அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, காவல் துறை தரப்பில் பதிலளிக்க அவகாசம் கோரியதால், வழக்கின் இறுதி விசாரணையை அக்டோபர் 13-ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

