ETV Bharat / state

போக்சோ வழக்கில் குற்றவாளிக்கு 22 ஆண்டுகள் சிறை; தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் அதிரடி! - THOOTHUKUDI POCSO JUDGEMENT

Published : July 29, 2025 at 9:22 PM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

தூத்துக்குடி: பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு நிவாரண நிதியிலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் 16 வயது சிறுமி. கடந்த 2019ம் ஆண்டு இந்த சிறுமியை சண்முகையா (36) என்பவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

அதன்பேரில் விசாரணை நடத்திய போலீசார் கயத்தாறு தெற்கு கோனார்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகையாவை கைது செய்தனர். அவரிடம் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்திய கோவில்பட்டி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் Cr.No.10/2019 u/s. 5(l),(j),(ii) r/w 6 of pocso Act and 450, 506(i) IPC ஆகிய சட்டப்பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.