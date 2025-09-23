ETV Bharat / state

ரோபோ சங்கரின் மறைவை சுட்டிக்காட்டி விழிப்புணர்வு? - அரக்கோணத்தில் சர்ச்சையான போஸ்டர்!

விழிப்புணர்வு என்ற பெயரில் ஒருவரது மறைவை தவறாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது என பொதுமக்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அரக்கோணத்தில் ஒட்டப்பட்டுள்ள சர்ச்சை போஸ்டர்
அரக்கோணத்தில் ஒட்டப்பட்டுள்ள சர்ச்சை போஸ்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 23, 2025 at 6:08 PM IST

ராணிப்பேட்டை: மது விழிப்புணர்வு என்ற பெயரில் நடிகர் ரோபோ சங்கரின் மறைவை சுட்டிக்காட்டி ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை நடிகராக வலம் வந்தவர் ரோபோ சங்கர். தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி வழியாக தனது வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கிய அவர், தனித்துவமான பாணியில் தனக்கென ஓர் இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டவர்.

தமிழ் சினிமாவில் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களில் நடித்தாலும் கற்க கசடற, தீபாவளி, மதுரை வீரன், ரௌத்திரம் ஆகிய படங்கள் ரோபோ சங்கருக்கு அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகளை அள்ளிக் கொடுத்தது. இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா, மாரி, வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் படங்கள் மூலம் பட்டி தொட்டியெங்கும் தனக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தையே பிடித்தார் ரோபோ சங்கர். குறிப்பாக, வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் படத்தில் வரும் “அன்னைக்கு காலையில 6 மணிக்கு” என்ற நகைச்சுவைக்கு சிரிக்காத ஆளே இருக்க மாட்டார்கள்.

இந்நிலையில், உடல் நலக்குறைவால் சென்னை துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். அவரது மறைவு திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை தந்தது.

இந்நிலையில், மது விழிப்புணர்வுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ரோபோ சங்கரின் மறைவை ஒப்பிட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் அரக்கோணம் பகுதியில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்ட இந்த சுவரொட்டிகளில், "என்னைத் தொட்டான், அவன் கெட்டான்" என்ற தலைப்புடன் ரோபோ சங்கரின் புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது.

அது மட்டுமின்றி, சுவரொட்டியில் ‘எனக்கு மொழி, இனம், சாதி, மதம், நாடு, ஆண், பெண், இரவு, பகல், சின்னவன், பெரியவன், ஏழை, பணக்காரன், அரசன், ஆண்டி, அதிபதி, போண்டி, சர்வாதி, அடிமை இவற்றை எனக்கு பிரித்து பார்க்க தெரியாது. என்னைத் தொட்டான் அவன் கெட்டான்’ என்ற வாசகத்துடன் சேர்த்து, மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கரின் புகைப்படமும் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "விழிப்புணர்வுக்காக" என்ற வாசகம் மற்றும் "கணேசன் மளிகை" என்ற கடை பெயர், தொடர்பு எண்ணும் அந்த சுவரொட்டியில் இடம் பெற்றுள்ளது. இதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும், ஒரு நடிகரின் மறைவை, குறிப்பாக அவர் குடும்பத்தார் இன்னும் துக்கத்தில் இருந்து மீளாத தருணத்தில், விழிப்புணர்வு என்ற பெயரில் ஒருவரின் புகைப்படத்தை இப்படி பயன்படுத்துவது முற்றிலும் மனிதாபிமானமற்ற செயல் எனவும், மதுவுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது சமூகத்தின் நலனுக்கான முயற்சியே. அதற்காக ஒருவரின் மரணத்தைச் சுட்டிக் காட்டி ஏற்படுத்தும் போஸ்டர்கள் தேவையா? எனவும் அப்பகுதி மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

தற்போது, இந்த போஸ்டர் சமூகவலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அதில், விழிப்புணர்வு என்ற பெயரில் ஒருவரின் மரணத்தை தவறாக பயன்படுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது, இது அவரின் குடும்பத்தாரின் மனதை மேலும் புண்படுத்தும் என்று நெட்டிசன்கள் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்த விவகாரத்தில், சட்ட நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தற்போது வரை தகவல் வெளியாகவில்லை. ஆனால், ரோபோ சங்கரின் குடும்பத்தினர் அல்லது திரையுலகினர் யாராவது கருத்து தெரிவித்தால், பெரும் விவாதத்திற்கு வழி வகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

