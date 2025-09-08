ETV Bharat / state

மருத்துவர்கள் அலட்சியத்தால மூளைச்சாவு அடைந்த பெண் - ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவு!

மருத்துவர்கள் அலட்சியத்தால் பெண் மூளைச்சாவு ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்ததாக கூறியுள்ள நுகர்வோர் ஆணையம் ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளது

மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்
மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மூக்கடைப்புக்கு சிகிச்சை பெற்ற பெண் மூளைச்சாவு ஏற்பட்டு மரணம் அடைய மருத்துவர்களின் அலட்சியமே காரணம் என்று மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் தீர்மானித்துள்ளது. இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினருக்கு மருத்துவர்கள் ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பி.ஹெச்.இ.எல். நிறுவன ஊழியரான சென்னை, திருவான்மியூரை சேர்ந்த போஜய்யா என்பவரது 38 வயதான மனைவி தேவேந்திரம், மூக்கடைப்பு மற்றும் தலைவலி காரணமாக பாதிக்கப்பட்டதால் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு வடபழனி விஜயா மருத்துவமனையில் உள்ள சி.சத்யநாராயணா காது மூக்கு தொண்டை ஆராய்ச்சி அமைப்பின் மருத்துவர் ரங்காராவிடம் சிகிச்சைக்காக சென்றுள்ளார்.

மருத்துவக் குழுவின் ஆலோசனைப்படி எண்டாஸ்கோபிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில் இதயம் செயலிழந்துவிட்டதாகவும், மூளைச்சாவு அடைந்துவிட்டதாகவும் கூறி ஐசியூவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட தேவேந்திரம் வெண்டிலேட்டரில் வைக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் திடீரென அவர் இறந்துவிட்டதாக கடந்த 2005 அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தன்னுடைய மனைவியின் மரணத்துக்கு அலட்சியம், கவனக்குறைவு மற்றும் சேவை குறைபாடு ஆகியவற்றுக்காக விஜயா மருத்துவமனை, அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள், மயக்கவியல் நிபுணர் ஆகியோர் 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிடக் கோரி மாநில நுகர்வோர் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு ஆணையத்தின் தலைவரான நீதிபதி ஆர்.சுப்பையா முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரர் போஜய்யா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தேன்மொழி சிவபெருமாள், ''தேவேந்திரம் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அடிப்படை பரிசோதனையை மேற்கொள்ளாமலும், ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவு, ரத்த சர்க்கரை அளவு உயர்வு, காலை உணவுக்கு பிறகான இடைவெளி ஆகியவற்றை கருத்தில் கொள்ளாமல், மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டதால் மூளைச்சாவு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதன் பிறகும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் முறையான சிகிச்சை அளிக்காததால் தான் மனுதாரர் தனது மனைவியை பறிகொடுத்துள்ளார். காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர்களின் சிகிச்சையால் மரணமடைந்த பிறகே ஐ.சி.யூ-வுக்கு மாற்றப்பட்டாரா? என்கிற பெரும் சந்தேகம் இருப்பதாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.

விஜயா மருத்துவமனை தரப்பில், தங்கள் வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவ ஆலோசனை அறைகளை மருத்துவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதாகவும், முதலாளி தொழிலாளி நடைமுறை ஏதும் இல்லை என்பதால், அவர்கள் அளிக்கும் சிகிச்சை தொடர்பான எந்த பிரச்சனைக்கும் சம்பந்தப்பட்ட ஆலோசகரே பொறுப்பேற்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் தரப்பில் தீவிர தலைவலி, சைனஸ் போன்றவற்றிற்காக பல மருத்துவர்களிடம் சிகிச்சை பெற்று, ஸ்டீராய்டு எடுத்தும் பலனளிக்காததால் தான் தங்களிடம் சிகிச்சைக்கு வந்ததாகவும், அதற்கு சிகிச்சையில் அலட்சியமோ? கவனக்குறைவோ? அல்லது குறைப்பாடோ? இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மூளை நரம்பில் உள்ள வீக்கம் அல்லது மூளை கட்டியிலிருந்து ரத்தம் கசிந்ததாலோ? தான் நோயாளி இறந்ததாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட ஆணைய தலைவர் நீதிபதி ஆர்.சுப்பையா பிறப்பித்த உத்தரவில், காலை சிற்றுண்டிக்கு பிறகு 6 மணி நேரம் கழித்தே மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற நடைமுறையை கடைபிடிக்கவில்லை. நோயாளிக்கு உள்ள உபாதைகளுக்கான செயல்முறைகளை மருத்துவர்கள் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. அறுவை சிகிச்சையை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நோயாளியின் சர்க்கரை அளவு, குறைந்த ஹீமோகுளோபின் அளவீடு, முழு அளவிலான காலை உணவுக்கு பின்னர் சிகிச்சைக்கு வந்தது, போன்ற எதிர்மறை விளைவுகளை மருத்துவர்கள் மறந்துவிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் கிரகணம் பிடித்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் - நயினார் நாகேந்திரன் ஆவேசம்

எனவே, மருத்துவர்களின் அலட்சியமே மரணத்திற்கு காரணம் என்பது உறுதி செய்யப்படுவதால், மருத்துவமனையுடன் முதலாளி, தொழிலாளி என்கிற தொடர்பு இல்லாததாலும் தேவேந்திரம் இறப்புக்கு மருத்துவர்களே காரணம். அதேசமயம் ஓராண்டுக்கு மேலாக உபாதை இருந்து வந்து, அதற்காக எடுத்த சிகிச்சைகள் குறித்து மனுதாரர் குறிப்பிட தவறியதையும் கவனத்தில் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எனவே சிகிச்சை அளித்தவர்களில் மருத்துவர் ரங்கா ராவ் இறந்துவிட்டதால் மற்றொரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் எம்.ஜெயராமி ரெட்டி மற்றும் மயக்கவியல் நிபுணர் ஏ.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் இழப்பீடாக 10 லட்சம் ரூபாயும், வழக்கு செலவு தொகையாக 50 ஆயிரம் ரூபாய் மனுதாரர் போஜய்யா மற்றும் அவரது 3 மகள்களுக்கு 8 வாரங்களில் வழங்க வேண்டும்'' என்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMAN DIED OF BRAIN DEATHDEATH DUE TO MEDICAL NEGLIGENCEமருத்துவர் அலட்சியத்தால் மூளைச்சாவுபெண் மூளைச்சாவு ஏற்பட்டு மரணம்CHENNAI CONSUMER COMMISSION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.