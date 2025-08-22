சென்னை: சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் சாலையில் தேங்கி கிடந்த மழைநீரில் மின் கம்பி அறுந்து விழுந்தது. இதை கவனிக்காமல் தண்ணீரில் கால் வைத்த கட்டுமான தொழிலாளி மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தார்.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று விடியற்காலை இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக சென்னை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், மீனம்பாக்கம், பல்லாவரம், ஆலந்தூர், கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை, துரைப்பாக்கம், ஓஎம்ஆர் சாலை உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது.
இதன் காரணமாக ஜிஎஸ்டி சாலை, தாம்பரம்-வேளச்சேரி பிரதான சாலை, ஓஎம்ஆர் சாலை மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலைகளில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. ஒரு சில இடங்களில் முழங்கால் அளவிற்கு சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி காணப்பட்டது. இதனால் காலை நேரத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் வேலைக்கு சென்றவர்கள், இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர்.
இந்நிலையில் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஈஞ்சம்பாக்கம் பிள்ளையார் கோயில் தெருவை சேர்ந்த கட்டுமானத் தொழிலாளி சாமுவேல் (57) சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அப்பகுதியில் சாலை ஓரம் தேங்கி இருந்த மழைநீரில் மின்சார கம்பி அறுந்து விழுந்து கிடந்துள்ளது. இதை கவனிக்காமல் மழைநீரில் கால் வைத்த போது மின்சாரம் பாய்ந்து சாமுவேல் சுருண்டு விழுந்துள்ளார்.
இதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அலறி அடித்துக் கொண்டு மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். பின்னர், உடனடியாக அப்பகுதியில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதை அடுத்து விழுந்து கிடந்த சாமுவேலை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் ஏற்கனவே சாமுவேல் உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பாக, நீலாங்கரை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து சாமுவேலின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.