செங்கோட்டையன் தலைமையில் அதிமுகவில் 5-வது அணி - செல்வப்பெருந்தகை தடாலடி !
கூட்டணி சேரும் கட்சிகளை பிளவுபடுத்தி, கூறு போடுவதுதான் பாஜகவின் வழக்கம் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 9, 2025 at 8:05 AM IST
சென்னை: அதிமுகவில் செங்கோட்டையன் தலைமையில் 5-வது அணி உருவாகலாம் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில், அக்கட்சியின் அகில இந்திய ஊடகத்துறை தலைவர் பவன் கேராவும், செல்வப்பெருந்தகையும் நேற்று (செப் 8) செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, “எடப்பாடி பழனிசாமி மதுரை விமான நிலையத்திற்கு முத்துராமலிங்க தேவர் பெயரை வைப்போம் என்று கூறியுள்ளார். பத்து ஆண்டுகளாக அதிமுக ஆட்சி நடந்தது. எடப்பாடி 4 ஆண்டுகளாக முதலமைச்சராக இருந்தார். அப்போது ஏன் அதுபற்றி அவர் வாய் திறக்கவில்லை? ஆனால், ஆட்சியை இழந்த பிறகு, முத்துராமலிங்க தேவர் பெயர் வைப்போம் எனக் கூறுகிறார். இதுதான் சந்தர்ப்பவாத அரசியல். முத்துராமலிங்க தேவர் மீது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எந்த ஒரு பற்றும் கிடையாது.
கட்சிகளை கூறு போடும் பாஜக
செங்கோட்டையன் சொல்வதை அதிமுக தலைமை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதனால், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்கள். இது அவர்களுடைய உட்கட்சி பிரச்சனை. ஏற்கனவே, அதிமுக நான்காக பிளவுபட்டு கிடக்கிறது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் ஒரு அணி, சசிகலா தலைமையில் ஒரு அணி, டிடிவி தினகரன் தலைமையில் ஒரு அணி, ஓ. பன்னீர்செல்வெம் தலைமையில் ஒரு அணி என நான்கு அணிகளின் தலைமையில் அதிமுக செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது செங்கோட்டையன் தலைமையில் அதிமுகவில் 5-வது அணி உருவானாலும் உருவாகலாம்.
பாஜக எந்த கட்சிகளுடன் எல்லாம் கூட்டணி வைக்கிறார்களோ, அந்த கட்சிகளை பிளவுபடுத்தி கூறு போடுவது தான் அதன் வழக்கம். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை பிளவுபடுத்தியதும் பாஜக தான். மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா கட்சியையும் பாஜகதான் பிளவுபடுத்தியது. அங்கு உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு பதிலாக ஏக்நாத் சிண்டேவை உருவாக்கி, இப்போது அவரையும் கழற்றிவிட்டு பாஜக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. இதுதான் ஆர்.எஸ்.எஸ் -ன் கொள்கை, பாஜகவின் மாடல்" என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.
பின்னர் பேசிய பவன் கேரா, “பாஜக நம் வாக்குகளை திருடி வருகிறார்கள். மக்களின் வாக்குகள் திருடப்படக்கூடாது என்பதை முன்னிறுத்தி, எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் போராடி வருகிறோம். இந்தியாவில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதருக்குமான வாக்குரிமையை பாதுகாக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது” என்றார் பவன் கேரா.