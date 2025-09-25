எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவுக்கு விசுவாசமாக உள்ளாரா? - செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி
காங்கிரஸ் குறித்து பேசுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 25, 2025 at 10:09 AM IST
சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவில் விசுவாசமாக உள்ளாரா? அதிமுகவை ஆரம்பித்த எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவை விமர்சித்த பாஜகவுடன் அவர் கூட்டணி வைக்கலாமா? என்று காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், " காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில், பீகார் தேர்தல் மற்றும் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்தும், வாக்கு திருட்டு குறித்தும் ஆலோசனை செய்துள்ளோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து,'செல்வப்பெருந்தகைக்கு காங்கிரஸ் மீது ஈடுபாடு இல்லை' என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது அவ்வளவு என்ன ஈடுபாடு? காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது நான் விசுவாசமாக இருக்கிறேனா, இல்லையா? என்பது எங்கள் தொண்டர்களுக்கும், தலைமைக்கும் தெரியும்.
முதலில் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவில் விசுவாசமாக உள்ளாரா? அதிமுகவை ஆரம்பித்த எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவை விமர்சித்த பாஜகவுடன் அவர் கூட்டணி வைக்கலாமா? முதலில் அவர் அதிமுகவிற்கு விசுவாசமாக இருக்கட்டும். எங்கள் கட்சியை குறித்து பேசுவதற்கு அவருக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. நாங்கள் நாற்காலிக்குள் தவழ்ந்து சென்று காலை பிடித்து பதவிக்கு வரவில்லை," என்று செல்வப்பெருந்தகை பதிலளித்தார்.
|இதையும் படிங்க: அண்ணாமலை உடனான சந்திப்பு நட்பு ரீதியானது; மீண்டும் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பில்லை - டிடிவி தினகரன் திட்டவட்டம்
மேலும் பேசிய அவர், "முதலில் அதிமுக கூட்டணி மற்றும் கட்சியை பற்றி எடப்பாடி கவலைப்பட வேண்டும். அதிமுகவில் இருந்து ஒவ்வொரு தலைவர்களாக வெளியில் செல்கின்றனர். காங்கிரஸ் மற்றும் எங்கள் கூட்டணி குறித்து அவருக்கு ஏன் கவலை? காங்கிரஸுக்கு அதிகமான தொகுதிகளை பெற்று தருவது எடப்பாடி பழனிசாமியா? இல்லை நாங்களா? காங்கிரஸுக்கு அகில இந்திய தலைமை உள்ளது. அதிமுகவிற்கு என்ன தலைமை உள்ளது? அதிமுகவை விமர்சனம் செய்தவர்களுடன் அவர் தற்போது கூட்டணி வைத்துள்ளார். காலில் விழுந்து பதவி பெற்றவர்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாதவர் பழனிசாமி. முன்னாள் முதலமைச்சர் என்ற ஞானம் வேண்டாமா? ” என ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும்," கேமராக்கள் முன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது. இதுவரை பல தேர்தல்களை சந்தித்திருக்கிறோம்; இந்த தேர்தலையும் அதே முறையில் சந்திப்போம். சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து காங்கிரஸ் தலைமைத் தான் முடிவெடுக்கும். கூட்டணி அல்லது தொகுதி பேச்சுவார்த்தை நடக்காதபட்சத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் தலைமை முடிவு செய்யும்” என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.