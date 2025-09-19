ETV Bharat / state

2026 தேர்தலில் காங்கிரஸ் அதிக தொகுதிகளில் போட்டியிட திட்டம்; 21 ஆயிரம் கிராம குழுக்கள் அமைத்து களப்பணி தீவிரம்!

தமிழ்நாடு அரசின் மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் வாக்காளர்கள், புதிதாக ஏதாவது மாற்றம் நிகழாதா? என்ற எதிர்பார்ப்பில் விஜய் போன்றவர்களை நோக்கி வருகிறார்கள். விஜய் எவ்வாறு செயல்படுகின்றார்? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 11:16 PM IST

3 Min Read
புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டில் வரவிருக்கும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் அதிக தொகுதிகளில் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக கட்சியை பலப்படுத்தும் வகையில் 21 ஆயிரம் கிராம குழுக்களை அமைத்து களப்பணியை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு ஆளும் திமுக மற்றும் கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளும், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மற்றும் கூட்டணியில் உள்ள பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன.

இதற்கு மத்தியில் நடிகர் விஜய் புதிதாக தொடங்கி இருக்கும் தவெக, சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி, பாமக, தேமுதிக மற்றும் புதிய தமிழகம் உள்பட பல்வேறு கட்சிகள் வரவிருக்கும் சட்டமன்றத்தேர்தலுக்காக மும்முரமாக தயாராகி வருகின்றன. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து 25 இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி 18 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.

இந்த நிலையில் 2026 ஆம் வர இருக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், அதிக இடங்களில் போட்டியிட காங்கிரஸ் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. குறிப்பாக சுமார் 125 இடங்களில் போட்டியிடுகின்ற விதமாக காங்கிரஸ் கட்சியை விரிவுப்படுத்தும் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. இதற்காக சுமார் 21000 கிராம குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொறுப்பாளருமான கிரிஷ் சோடங்கர் கூறும் போது, ''சுமார் 125 இடங்களில் போட்டியிடும் வகையில் களத்தை தயார் செய்யுமாறு மாநில நிர்வாகிகளிடம் கூறியுள்ளேன். தலா 10 உறுப்பினர்களுடன் சுமார் 21000 குழுக்கள் என இரண்டு லட்சம் உறுப்பினர்களை கொண்ட குழுக்களை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம்.

இந்த வலுவான அடித்தளத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் 125 இடங்களில் போட்டியிட கட்சி தயாராக இருக்கிறது. இந்த உறுப்பினர்களுக்கு கட்சியின் திட்டங்களை நிறைவேற்ற விரைவில் பயிற்சி அளிக்கப்படும். காங்கிரஸ் கட்சியின் விரிவாக்க பணியானது திமுக கூட்டணியை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது. ஏன் என்றால் தொகுதிப் பங்கீடு விவகாரத்தை காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்யும். வரும் 2026 தேர்தலில் நாங்கள் நிச்சயமாக அதிக இடங்களில் போட்டியிடுவோம்'' என்று கிரிஷ் சோடங்கர் கூறினார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயல்பாட்டாளருமான செல்லகுமார் கூறுகையில், 'தென்னிந்தியாவில் காங்கிரஸ் கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளாக அதிகாரத்தில் இல்லை. ஆனாலும், கட்சிக்கு இன்னும் வலுவான செல்வாக்கு உள்ளது. நடைபெற இருக்கும் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சிறப்பாக செயல்படும். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இல்லாவிட்டாலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் கூடிய தொண்டர்கள் உள்ளனர்.

நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்துள்ள விஜயால் 2026 தமிழகத் தேர்தல் பல முனைகளாக மாறி இருக்கிறது. அவரது பொதுக்கூட்டங்கள் பெரும் கூட்டத்தை ஈர்த்துள்ளது உண்மை தான். தமிழக வாக்காளர்களுக்கு சினிமா நடிகர்கள் மீது ஒரு ஈர்ப்பு உள்ளது. அதனால்தான் விஜய் கூட்டத்துக்கு இளைஞர்கள் திரள்வதை பார்க்க முடிகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் வாக்காளர்கள், புதிதாக ஏதாவது மாற்றம் நிகழாதா? என்ற எதிர்பார்ப்பில் விஜய் போன்றவர்களை நோக்கி வருகிறார்கள். விஜய் எவ்வாறு செயல்படுகின்றார்? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

பாஜக மற்றும் அதிமுகவுக்கு எதிராக எங்கள் போராட்டம் தீவிரமாக இருக்கும். வகுப்புவாத சக்திகள் மற்றும் அவற்றுக்குத் துணை போகக் கூடிய கட்சிகளுக்கு நாங்கள் எப்போது எதிரானவர்களாகவே இருப்போம். கடந்த சில மாதங்களாகவே, உள்ளூர் குழுக்களை மறுஆய்வு செய்ய தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறேன். திருநெல்வேலியில் வாக்கு திருட்டுக்கு எதிரான சமீபத்திய காங்கிரஸ் கூட்டம் வெற்றியை பெற்றது.

இதனை தொடந்து காங்கிரஸ் தொண்டர்களும் மன உறுதியுடன் உள்ளனர். இந்த மாநாட்டில் தேசிய தலைவர்கள் யாரும் கலந்துகொள்ளவில்லை என்றாலும் எங்களுக்கு நல்ல ஆதரவு ஏற்பட்டுள்ளது. வாக்கு திருட்டுக்கு எதிரான கையெழுத்து பிரச்சாரம் மூலம் காவி கட்சியை அம்பலப்படுத்தும் முயற்சியை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தொடங்கி உள்ளார். இதைப் போலவே தமிழ்நாட்டு மக்களும் ஆர்வமுடன் உள்ளனர்'' என்று செல்ல குமார் கூறினார்.

நேற்று முன்தினம் கடலூர் மாவட்டம், சிதம்பரத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் வாக்கு திருட்டை தடுப்பது குறித்து கையெழுத்து இயக்கம் நடந்தது. இதில் கலந்து கொண்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநில தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசும்போது, ''வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் கூடுதல் இடங்களில் போட்டியிடுவோம். ஆட்சி அதிகாரத்திலும் பங்கு கேட்போம்." என்று கூறியிருந்தார். இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்துள்ள கருத்து தமிழக அரசியலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

2026 ASSEMBLY ELECTIONSTN ASSEMBLY ELECTIONS 2026காங்கிரஸ் அதிக தொகுதிகளில் போட்டிதமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026TAMIL NADU CONGRESS PLAN

