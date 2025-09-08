அதிமுக - பாஜக கூட்டணியால் தமிழ்நாட்டிலும் வாக்கு திருட்டு நடக்கும்: ப. சிதம்பரம் எச்சரிக்கை
பாஜகவும், தேர்தல் ஆணையமும் கூட்டணி வைத்துள்ளதால் வாக்கு திருட்டு நடைபெறுகிறது என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 8, 2025 at 10:03 AM IST
திருநெல்வேலி: அதிமுகவோடு பாஜக கூட்டணி வைத்திருப்பதால் தமிழழ்நாட்டிலும் வாக்கு திருட்டு நடப்பதற்கான சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில், 'வாக்கு திருட்டை தடுப்போம், ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்போம்’ என்ற தலைப்பில் மாநில மாநாடு நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் நேற்று (செப் 7) நடைபெற்றது. இதில், முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கலந்துகொண்டார்.
அப்போது மேடையில் பேசிய அவர், “ தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்ற தகவல்கள் இயற்கைக்கு முரணாக உள்ளன. ஒவ்வொரு வாக்கு சாவடிகளிலும் நூற்றுகணக்கான நபர்கள் வேறு மாநிலங்களுக்கு குடிபெயர்ந்துவிட்டனர்; காணாமல் போய்விட்டனர்; மறைந்துவிட்டதாக கணக்கு காட்டப்படுகிறது. இந்த விஷயத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தில்லு முல்லு செய்துள்ளது. போலியான முகவரியை சேர்ப்பது, போலியான நபர்களை சேர்ப்பது என்ற வகையில் வாக்கு திருட்டு நடத்தப்பட்டுள்ளது.
மகாராஷ்டிரா, கர்நாடக போன்ற மாநிலங்களில் நடந்தது போல, தமிழகத்திலும் வாக்கு திருட்டு நடக்கலாம். ஆனால், கேரளாவிலும், தமிழகத்திலும் திராவிட கட்சிகள், காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் வலுவாக இருக்கும் வரை வாக்கு திருட்டு நடக்காது. தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வலிமையானது. அதிமுக வலிமையை குறைத்து மதிப்பிட மாட்டேன். தமிழகத்தில் சதியை பின்னக்கூடிய கட்சியாக பாஜக உள்ளது.
தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக என இரண்டு அணிகள் இருந்தால் வாக்கு திருட்டு நடைபெறாது. ஆனால், தற்போது அதிமுக அணியில் பாஜக புகுந்துள்ளது. ஆமை புகுந்த வீடும், அமீனா புகுந்த வீடும் உருப்பட்டதாக சரித்திரம் கிடையாது. அதேபோல், தமிழகத்தில் பாஜக புகுந்துள்ளது. அதிமுகவோடு பாஜக கூட்டணி வைத்திருப்பதால் தமிழகத்தில் வாக்கு திருட்டு நடப்பதற்கான சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.
தேர்தல் வரை தமிழகத்தில் அனைவரும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகாவில் நடந்ததை போல், தமிழகத்தில் வாக்கு மோசடி நடப்பதற்கு வாய்ப்பு உருவாகக் கூடும். பாஜகவும், தேர்தல் ஆணையமும் கூட்டணி வைத்துள்ளதால் வாக்கு திருட்டு நடைபெறுகிறது. தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கைப்பாவையாக செயல்படுகிறது. டி.என். சேஷன் இருந்த தேர்தல் ஆணையம் தற்போது கோமாளிகளால் நடத்தப்படுகிறது. இன்னும் 8 மாதங்கள் விழிப்புடன் இருந்து, வாக்கு திருட்டை தடுத்து தமிழகத்தில் நியாயமான தேர்தலை நடத்த உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்” என ப. சிதம்பரம் பேசினார்.