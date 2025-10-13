ETV Bharat / state

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனித்துப் போட்டியா? எம்.பி விஜய் வசந்த் பதில்!

பிற மாநிலங்களில் நடைபெற்ற ஓட்டு திருட்டானது தமிழ்நாட்டிலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். எனவே இது குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்தி வருகிறோம் என விஜய் வசந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்.பி விஜய் வசந்த் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
எம்.பி விஜய் வசந்த் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 8:59 PM IST

சென்னை: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் அதிக இடங்களை கேட்பதா? அல்லது தனித்து போட்டியிடுவதா? என்பது குறித்த முடிவை மேலிடம் தான் எடுக்க வேண்டுமென கன்னியாகுமரி தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் கூறியுள்ளார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள நடேசன் பூங்காவில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆராய்ச்சி துறை சார்பாக ‘ஜும்லா அரசின் பொய்யான தகவல்கள் மற்றும் அதன் உண்மை நிலை’ என்ற புத்தகத்தை தயாரித்து கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் பொதுமக்களிடம் வழங்கினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “பாஜக அரசின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் நிறைவேற்றப்படாதவைகளை புத்தகமாக தொகுத்து ‘ஜும்லா அரசின் பொய்யான வாக்குறுதிகள்’ என பொதுமக்களிடம் வழங்கி வருகிறோம். மேலும் பாஜக அரசு செய்து வரும் மக்கள் விரோத செயல்களையும் மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்கிறோம்.

ஏனென்றால், ஜனநாயக இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆயுதமே வாக்களிப்பது தான். தேர்தல் ஆணையத்தை பயன்படுத்தி அதனை பாஜக அரசு மாற்றி வருகிறது. பாஜக அரசு வாக்குத்திருட்டு செய்ததை ராகுல் காந்தி கண்டுபிடித்து அம்பலப்படுத்தினார். பிற மாநிலங்களில் நடைபெற்ற ஓட்டு திருட்டானது தமிழ்நாட்டிலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். எனவே இதுகுறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்தி வருகிறோம்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ''அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், எம்எல்ஏ-க்கள் மீதான வழக்கில் எதுவுமே நகர்வதில்லை'' - உயர் நீதிமன்றம் வேதனை!

அவரிடம் கரூர் சம்பவ விசாரணை குறித்து கேட்டதற்கு, “கரூரில் நடைபெற்றது ஒரு துயரமான சம்பவம். அது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது சிபிஐ விசாரணைக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளனர். விசாரணை முடிவை பொருத்து கருத்து கூறுவோம்” என்றார்.

தொடர்ந்து தமிழ்நாடு தேர்தல் குறித்து கேட்ட போது, “காங்கிரஸின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக உள்ளன. பீகார் தேர்தலைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவிற்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவுள்ளது. தேர்தலையொட்டி, காங்கிரஸில் பல்வேறு மாற்றங்களையும் கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளனர். கூடிய விரைவில் நல்ல செய்தி வரும்” என்றார்.

இந்த முறை தேர்தலில் கூட்டணியில் அதிக இடங்கள் கேட்கவிருப்பதாக பரவும் தகவல்கள் குறித்து கேட்டதற்கு, “ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் எனவும், அதிக இடங்கள் வேண்டுமெனவும் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் கேட்டு வருகின்றனர். ஆனால் இது குறித்த முடிவை தேசிய தலைமை தான் எடுக்க வேண்டும். அதன்படி நாங்கள் செயல்படுவோம். தேர்தல் நெருங்கும் போது அகில இந்திய அளவில் தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமனம் செய்வார்கள். அவர்கள் முடிவு செய்வதை பொருத்து தான் கூற முடியும்” என்றார்.

காங்கிரஸ் தனித்துப் போட்டியிட வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு, இல்லை என மறுப்பு தெரிவித்தார்.

எம் பி விஜய் வசந்த்
