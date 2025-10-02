ETV Bharat / state

"கரூர் துயரச் சம்பவத்தில் ​அரசியல் செய்ய விரும்பவில்லை" - காங்கிரஸ் எம்பி வேணுகோபால் கருத்து

கரூர் கூட்ட நெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை காங்கிரஸ் எம்பி வேணுகோபால் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.

காங்கிரஸ் எம்பி வேணுகோபால்
காங்கிரஸ் எம்பி வேணுகோபால் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 8:08 AM IST

கரூர்: கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தின்போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்டவர்களை காங்கிரஸ் எம்.பி.யும், பொதுச் செயலாளருமான கே.சி.வேணுகோபால் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து அவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கினார்.

கரூரில் கடந்த 27 ஆம் தேதி விஜய் பிரச்சாரத்தின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதுதொடர்பாக ஒருநபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதனால், விஜயின் பரப்புரை கூட்டம் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அக்கட்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பவர்களை பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளருமான கே.சி.வேணுகோபால், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ஆகியோர் கரூரில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து, அவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கினர்.

இதன் பின்னர் வேணுகோபால் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.அப்போது அவர், "கரூர் தவெக கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டது மிகவும் வேதனையானது. 41 அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுகுறித்து நாங்கள் தொடர்ந்து கரூர் எம்.பி. ஜோதிமணியிடம் கேட்டறிந்தோம். பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்த உணர்வை விவரிக்க முடியாது. காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்தனை செய்கிறோம். இதில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.1 கோடியே 2.5 லட்சம் நிவாரண உதவித்தொகை கட்சி சார்பில் வழங்கியுள்ளோம். இந்த துயரச் சம்பவத்தில் ​​நாங்கள் அரசியல் செய்ய விரும்பவில்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய கரூர் எம்.பி. ஜோதிமணி கூறுகையில், “கரூர் மண் என்பது அமைதியான மண். இங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் துயரத்தில் இருக்கின்றனர். அவர்களை காயப்படுத்தும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்ய வேண்டாம்” என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

இந்த நிகழ்வின்போது, காங்கிரஸ் கரூர் எம்.பி ஜோதிமணி, காங்கிரஸ் தமிழக மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, மாணிக்கம் தாகூர், காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கொறடா ராஜேஷ் குமார், நாங்குநேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபி மனோகரன், திருநெல்வேலி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் ப்ரூஸ், கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் உள்ளிட்ட அக்கட்சிின் முக்கிய நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.

கே சி வேணுகோபால்KARUR MP JOTHIMANIKARUR TRAGEDYகரூர் துயர சம்பவம்CONGRESS MP VENUGOPAL

