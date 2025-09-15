நடிகர் விஜய்க்கு வந்த கூட்டம் தானாகவே சேர்ந்த கூட்டம் -கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்து
நடிகர் விஜய்க்கு வந்த கூட்டம், தானாகவே சேர்ந்த கூட்டம் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 15, 2025 at 7:21 AM IST
சிவகங்கை: நடிகர் விஜய்க்கு வந்த கூட்டம், தானாகவே சேர்ந்த கூட்டம். அந்த கூட்டமே தேர்தல் காலத்தில் வாக்குகளாகவும், பின்னர் சட்டமன்ற சீட்களாகவும் மாறுமா என்பதை காலமே தீர்மானிக்கும் என்று சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் கூறினார்.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே கட்டிகுளம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ப.சிதம்பரம் அவர்களின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் ரூ.55.5 லட்சம் செலவில் புதிய கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணிக்கான பூமிபூஜை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் கலந்து கொண்டு கட்டுமான பணிகளை தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நடிகர் விஜய்க்கு வந்த கூட்டம், தானாகவே சேர்ந்த கூட்டம். அந்த கூட்டமே தேர்தல் காலத்தில் வாக்குகளாகவும், பின்னர் சட்டமன்ற சீட்களாகவும் மாறுமா என்பதை காலம் தான் தீர்மானிக்கும். விஜய்க்கு வந்த பெரும்பாலானோர் 35 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்கள். மாற்றத்தை நம்பியே வந்துள்ளனர். ஆனால் அந்த மாற்றம் என்ன என்பதை விஜய் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்,” என்றார்.
இதையும் படிங்க: டிடிவி தினகரன் சண்டை மூட்டிவிட பார்க்கிறார்: ஜி.கே.வாசன் பரபரப்பு பேட்டி...
மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, "இந்த திட்டத்தை குறை சொல்ல முடியாது. பெரும்பாலான பெண்களுக்கு சென்று சேர்ந்துள்ளது. ஆனால் முதியோர் பென்ஷன் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுவோருக்கு கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம்,” என்றார்.
விஜய் கட்சி குறித்து அவர், "அவரது புதிய கட்சியால் இந்தியா கூட்டணிக்கு பாதிப்பு இருக்காது. புதிய கட்சி உருவானால், அது ஆளும் கட்சிக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும். வாக்குகள் சிதறும், ஆனால் அது எதிர்க்கட்சிகளுக்காகத்தான் இருக்கும்,” எனத் தெரிவித்தார்.
அமைச்சரவையில் பங்கு குறித்த கேள்விக்கு, "தமிழக அமைச்சரவையில் பங்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு (காங்கிரஸ்) 2006 இல் வந்தது; ஆனால் அந்த வாய்ப்பை நாங்கள் பயன்படுத்தவில்லை. 2026-ல் பார்ப்போம். எங்கள் கூட்டணி பெரிய கூட்டணி; திமுக தலைமையில் உள்ளோம்,” எனக் கூறினார்.
மணிப்பூர் பிரச்சனை குறித்தும் கருத்து தெரிவித்த கார்த்தி சிதம்பரம், “பிரதமர் இப்போது மணிப்பூர் சென்றதை வரவேற்கிறோம். ஆனால் இத்தனை நாளாக அவர் செல்லவில்லை. இனக்கலவரத்துக்கு இதுவரை தீர்வு காணாதது வருந்தத்தக்கது" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை மையமாக வைத்து, தவெக தலைவர் விஜய் தமது பிரச்சாரத்தை நேற்று முன்தினம் (செப்.13) திருச்சி துவங்கினார். அந்த பிரச்சாரத்திற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் அவரது ரசிகர்கள் திரண்டனர். இந்த நிலையில், விஜய் பிரச்சாரத்துக் கூடிய கூட்டம் குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.