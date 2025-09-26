காங்கிரஸ் யானை மாதிரி... எழுந்து நின்றால்...? கொதித்தெழுந்த செல்வப்பெருந்தகை!
அதிமுக ஒரு மூழ்கும் கப்பல், அங்கு இருப்பவர்களே அச்சத்தில் உள்ளார்கள். யார் யார் எப்போது போவார்கள் என்றே தெரியவில்லை என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 26, 2025 at 8:58 PM IST
வேலூர்: காங்கிரஸை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம், காங்கிரஸ் யானை மாதிரி எழுந்து நின்றால் என்னவாகும் என்று யோசித்து பாருங்கள் என அக் கட்சியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.
வேலூர் - சித்தூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடிக்கடி ஏற்படுகிற போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் நடவடிக்கையாக, காட்பாடி ரயில்வே மேம்பாலம் ரூ.44 கோடி மதிப்பீட்டில் அகலப்படுத்தப்படும் பணி அடுத்த வாரம் தொடங்கவுள்ளது. இது குறித்து பொதுக் கணக்குக் குழு ஆலோசனை வழங்கியதைத் தொடர்ந்து, தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் இணைந்து பணிகளைத் துவக்க உள்ளனர். இந்த பணிகள் 8 மாத காலத்திற்குள் முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த பணிகள் குறித்து வேலூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொது கணக்கு குழு தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் இன்று ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து செலப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “தனிநபர் பண்ணை குட்டை திட்டம் பயனாளிகளுக்கு 50% மானியத்துடன் வழங்கப்படுகிறது. செதுவாளை பகுதியில் பண்ணை சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. காட்பாடி தீயணைப்பு நிலையத்தில் மழை மற்றும் பேரிடர் காலங்களில் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள், மீட்பு கருவிகள் போன்றவை குழுவினரால் பரிசோதிக்கப்பட்டன. மாவட்டத்தின் மற்ற தீயணைப்பு நிலையங்களில் உள்ள கருவிகள் குறித்தும், மாவட்ட அலுவலர்களிடம் விரிவாகக் கேட்டறியப்பட்டது” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: இளையராஜா தொடர்ந்த வழக்கு - சோனி நிறுவனத்துக்கு அதிரடி உத்தரவு!
தொடர்ந்து திமுகவுடனான கூட்டணி குறித்தும், ‘ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு’ என பேசப்பட்டு வருவது குறித்தும் கேட்டதற்கு, “கருத்து சொல்வதற்கும், பேசுவதற்கும் அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. அந்த வகையில் யார் வேண்டுமானாலும் பேசலாம். அனைத்தையும் நாங்கள் தலைமைக்கு சொல்கிறோம். முடிவு எடுப்பது தலைமை தான்” என்றார்.
திமுக கூட்டணி உடையும் என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியிருந்தது குறித்து கேட்டதற்கு, “அவர் தான் உடைந்து வருகிறார். தினகரன், சசிகலா, ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் என அது தொடர்ந்து வருகிறது. அது ஒரு மூழ்கும் கப்பல். எனவே அங்கிருப்பவர்களே அச்சத்தில் இருக்கின்றனர். அதில் இருந்து யார் யார் எப்போது வெளியே போவார்கள் என தெரியவில்லை” என்றார்.
டிசம்பரில் தமிழக அரசியலில் மாற்றம் ஏற்படும் என கூறப்படுவது குறித்து கேட்டதற்கு, “தமிழகத்தில் ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. அதே ஆட்சி தான் தொடரும்” என்று பதிலளித்தார்.
காங்கிரஸ் தேய்ந்து வருவதாக எழும் விமர்சனம் குறித்து கேட்டதற்கு, “அப்படி யார் சொன்னது? காங்கிரஸை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். காங்கிரஸ் யானை மாதிரி. எழுந்து நின்றால் என்னவாகும்? யோசித்து பாருங்கள்” எனக் கூறினார்.