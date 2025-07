ETV Bharat / state

"அமித்ஷாவை பேரரசராக நினைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி..." - செல்வப்பெருந்தகை விமர்சனம்! - SELVAPERUNTHAGAI

July 13, 2025

வேலூர்: மற்ற அரசியல் கட்சிகளை இரண்டாக உடைத்து மகிழ்வது பாஜகவின் வேலை என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார். வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில், காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பொதுகூட்டம் நேற்று (ஜூலை 12) நடைபெற்றது. இதில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கலந்துகொண்டார். பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அவர் பேசியதாவது, “திமுக கூட்டணி மண் கோட்டை அல்ல; எக்கு கோட்டை. யாராலும் தகர்க்க முடியாது உறுதியான கூட்டணி. மன்னராட்சி முடிந்து பல காலங்கள் ஆகிவிட்டது; தற்போது குடியாட்சி வந்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்னும் அதிலிருந்து மீண்டு வரவில்லை. தன்னை ஒரு மன்னராகவும், அமித்ஷாவை பேரரசராகவும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே, தமிழ்நாட்டில் உண்மைக்கு புறம்பாக எதை செய்தாலும் அவை எடுபடாது. தமிழ்நாட்டின் நலனுக்கு எதிராக செயல்படும் பாஜகவோடு அதிமுக சேர்ந்திருப்பதால் மக்கள் அதிமுகவை நிராகரிக்கின்றனர். செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

