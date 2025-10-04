ஆட்சியில் பங்கு என்பது தொண்டர்களின் எண்ணம் - காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர் பேட்டி!
கரூர் சம்பவத்தில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் கடமை தவெகவுக்கும் உள்ளது. தமிழக அரசுக்கும் உள்ளது. துயர சம்பவம் பற்றி முதலமைச்சரிடமும், தவெக தலைவர் விஜய்யிடமும் ராகுல் காந்தி கேட்டறிந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி: ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற காங்கிரஸ் தொண்டர்களின் எண்ணங்களையே நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறோம் என்று காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழுத் தலைவர் ராஜேஷ் குமார் கூறியுள்ளார்.
பீகாரில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட்டு வருவதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டி உள்ளார். மேலும் ராகுல் காந்தியின் உத்தரவின்பேரில் இது குறித்து நாடு முழுவதும் பாஜக அரசுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மோடி அரசின் வாக்கு திருட்டை கண்டித்து கையெழுத்து பிரசாரம் நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தேனி மாவட்ட காங்கிரஸ் சார்பில் மோடி அரசின் வாக்குத் திருட்டை கண்டித்து கையெழுத்து பிரச்சாரம் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் தேனியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சட்டமன்றக் குழு தலைவர் ராஜேஷ் குமார் கலந்து கொண்டு தேனி மாவட்ட காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதன் பின்னர் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், 'ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என காங்கிரஸ் தொண்டர்களின் எண்ணங்களை நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறோம். சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிகப்படியான சீட்டு பெற வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைமையிடம் வலியுறுத்தி வருகிறோம். அவர்கள் அது குறித்து முடிவெடுப்பார்கள்.
அதிக சீட்டு பெற வேண்டும் என எங்கள் உரிமையை நாங்கள் கேட்கிறோம். காங்கிரஸ் தொண்டர்களின் மனநிலையாகவும் அது உள்ளது. சமீபத்திய கரூர் சம்பவம் குறித்து விசாரணை அறிக்கை வந்த பிறகு தான் அது குறித்து கருத்து தெரிவிக்கப்படும்.
கரூர் சம்பவத்தில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் கடமை தவெக கட்சிக்கும் உள்ளது. தமிழக அரசுக்கும் உள்ளது. கரூர் துயரச் சம்பவம் பற்றி தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடமும், தவெக தலைவர் விஜய்யிடமும் ராகுல் காந்தி கேட்டு அறிந்து பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களுக்கு இரங்கலை தெரிவித்து, நிவாரண உதவி வழங்கியுள்ளார். ஆனால் இதிலும் அரசியலை புகுத்த விரும்பவில்லை'' என்று காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார் கூறினார்.