ETV Bharat / state

நெல்லையில் நடைபெற்ற முதுநிலை ஆசிரியர் தேர்வில் ஆள் மாறாட்டமா? நடந்தது என்ன? பரபரப்பு தகவல்!

ஹால் டிக்கெட்டில் குளறுபடி ஏற்பட்டதா? அல்லது தேர்வர் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டாரா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2025 at 10:03 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 10:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: தேர்வருக்கு வழங்கப்பட்ட நுழைவு சீட்டில் விண்ணப்பம் செய்த பதவியில் முதுநிலை மொழிப்பாடம் எனவும் விண்ணப்பத்த பாடத்தில் வணிகவியல் எனவும் இருந்ததால் குழப்பம் ஏற்பட்டது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் முதுநிலை ஆசிரியர் தேர்வு இன்று (அக்.12) நடைபெற்றது. அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 18 தேர்வு மையங்களில் இத் தேர்வு நடைபெற்றது. மாவட்ட முழுவதும் 5,527 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுத தகுதி பெற்றிருந்தனர். இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற தேர்வில் 452 பேர் பங்கேற்கவில்லை. தேர்வு எழுத வந்தவர்களுக்கு வழக்கம் போல செல்போன் தடை உட்பட கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு இருந்தன. கண்காணிப்பு அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையில் தேர்வு கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது.

இந்த நிலையில், திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற தேர்வில் ஆள் மாறாட்டம் நடைபெற்றதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது. ஆனால் விசாரணையில், தேர்வர் ஒருவருக்கு வினாத்தாள் மாற்றி வழங்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட குழப்பம் என தெரிய வந்தது. அதாவது, பாளையங்கோட்டை குழந்தை ஏசு மேல் நிலை பள்ளி மையத்தில் தேர்வர் ஒருவருக்கு விண்ணப்பம் செய்த பாடத்திற்கு மாற்றாக வேறு பாடத்திற்கான வினாத்தாள் வழங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

வேலூர் பகுதியை சேர்ந்த சினோன் என்பவர் வணிகவியல் பாடத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்த நிலையில், அவருக்கு ஆங்கில மொழிப்பாடத்திற்கான வினாத்தாள் வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. தேர்வருக்கு வழங்கப்பட்ட நுழைவு சீட்டில் விண்ணப்பம் செய்த பதவியில் முதுநிலை மொழிப்பாடம் எனவும் விண்ணப்பத்த பாடத்தில் வணிகவியல் எனவும் இருந்ததால் குழப்பம் ஏற்பட்டது.

இதையும் படிங்க: ''கைதிகளை தப்ப வைக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு'' - நெல்லையை அலறவிட்ட 5 பேரில் ஒருவர் சுற்றிவளைப்பு!

இதையும் படிங்க: அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2708 உதவி பேராசிரியர்கள் பணிக்கான தேர்வு எப்போது? - ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தகவல்!

ஹால் டிக்கெட்டில் இது போன்ற குளறுபடிக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பதால் என்ன நடந்தது? என்பது தொடர்பாக மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தினார்.

ஹால் டிக்கெட்டில் குளறுபடி ஏற்பட்டதா? அல்லது தேர்வர் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டாரா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. ஆனால் ஆள் மாறாட்டமும், வினாத்தாள் மாற்றமும் நடைபெறவில்லை என மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும் இதுதொடர்பாக கல்வி அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Last Updated : October 12, 2025 at 10:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

POSTGRADUATE TEACHER RECRUITMENTTIRUNELVELIஆசிரியர் தகுதி தேர்வுதிருநெல்வேலிPOSTGRADUATE TEACHER EXAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.