ETV Bharat / state

கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம் தொடர்பாக வீடியோ யுத்தம்: அதிரும் சமூக வலைதளங்கள்!

கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக திமுக அதிமுக இரு தரப்பினரும் சமூக ஊடகங்களில் மாறி மாறி குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.

கரூரில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டம்
கரூரில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: தவெக கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை கோரிய இருவரையும் திமுக - அதிமுகவினர் மிரட்டுவதாக கருதப்படும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை கிளப்பி வருகிறது.

கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இவ்விவகாரத்தில் விரிவான விசாரணை நடத்துவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. மேலும், காவல்துறை சார்பில் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவும் அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை நடத்தப்பட்டு வந்தது.

இதனிடையே, இந்த விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை கோரி, கூட்டநெரிசலில் பாதிக்கப்பட்ட இருவர் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கரூர் கூட்டநெரிசல் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, சிபிஐ விசாரணை கோரி வழக்கு தொடர்ந்த இருவரும், தங்களுக்கு தெரியாமலேயே தங்கள் பெயரில் சிலர் வழக்கு தொடர்ந்ததாக கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த கரூர் ஏமூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்திராவின் கணவர் செல்வராஜை ஏமாற்றி, அவர் பெயரில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டதாக, அவர் யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டி ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் பரவி வைரலானது.

அந்த வீடியோவில், அதிமுக முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவரும், தான்தோன்றி ஒன்றிய செயலாளருமான வழக்கறிஞர் பாலகிருஷ்ணன், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தாருக்கு நிதி உதவி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வாங்கித் தருவதாக கூறி தன்னிடம் கையொப்பம் பெற்று, தனது பெயரில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருப்பதாக செல்வராஜ் தெரிவித்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு தலைகுனிந்து நிற்கிறது - நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்!

இந்நிலையில், கரூர் உப்பிடமங்கலத்தைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் என்பவர் பேசும் வீடியோ ஒன்றை அதிமுக தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறது. அந்த வீடியோவில், “கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறேன். என்னிடம், திமுகவைச் சேர்ந்த தான்தோன்றி கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் எம்.ஆர்.ரகுநாதன் என்பவர் ரூ.20 லட்சம் பணம் தருவதாகவும், அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகவும் ஆசை வார்த்தைக் கூறிவருகிறார்.

மேலும் வழக்கை திரும்ப பெறும்படி மிரட்டும் தொனியில் பேரம் பேசுகிறார். எனவே எனக்கும் எனது தாயாருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்” என பிரபாகரன் அந்த வீடியோவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வீடியோவுடன், “ஏன் இந்த விவகாரத்தில் அறிவாலயம் பதறுகிறது? வழக்கை வாபஸ் பெறக்கோரி பணம் தருவதாக திமுக ஒன்றிய செயலாளர் மிரட்டுகிறார் என்றால் என்ன தவறு செய்திருக்கிறார்கள்? யாரை காப்பாற்ற இந்த முயற்சி? திமுக ஆட்சியில் நீதியே போர் செய்யவேண்டிய நிலைதான் இருக்கிறது. வழக்குத் தொடர்ந்த பிரபாகரன் பாதுகாப்பு கோரியுள்ளார். அவர்கள்மீது சிறு கீறல் விழுந்தால்கூட அதற்கு திமுகதான் பொறுப்பேற்க வேண்டும்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த வீடியோக்களால் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆதரவாளர்களிடையே சமூக வலைதளங்களில் கருத்து போர் நடந்து வருகிறது. உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கும் செல்வராஜ் மற்றும் பிரபாகரனிடம் இச்சம்பவங்கள் குறித்து விசாரிக்க ஈடிவி பார்த் தமிழ்நாடு தொடர்புகொண்டபோது, இருவரும் அழைப்பை ஏற்கவில்லை.

TAGGED:

DMK AND ADMK
KARUR STAMPEDE
கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம்
திமுக மற்றும் அதிமுக
KARUR STAMPEDE SC CASE ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.