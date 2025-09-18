ETV Bharat / state

பொள்ளாச்சி அருகே லாரி மீது அரசுப் பேருந்து மோதிய விபத்தில் நடத்துநர் உயிரிழப்பு

பொள்ளாச்சி அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது அரசுப் பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பேருந்து நடத்துநர் உயிரிழந்தார்.

விபத்துக்குள்ளான அரசு பேருந்து
September 18, 2025

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி - கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலையோரம் நின்றிருந்த லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதிய விபத்தில் நடத்துநர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயமடைந்த நிலையில், சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விசாரணையில், கோவை உக்கடத்தில் இருந்து - பொள்ளாச்சி நோக்கி இன்று (செப்.18) அதிகாலை அரசுப் பேருந்து ஒன்று புறப்பட்டது. இதில், ஓட்டுநராக திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த காசிராஜன் (52) மற்றும் நடத்துநராக திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலம்பாறை பகுதியை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணி (44) ஆகியோர் இருந்தனர். 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் புறப்பட்ட பேருந்து கோவை - பொள்ளாச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றுக்கொண்டிருந்தது.

பேருந்து ஆட்சிபட்டி அருகே பயணித்து கொண்டிருந்தபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையோரத்தில் நின்றிருந்த கேஸ் சிலிண்டர் ஏற்றி வரும் டேங்கர் லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில், அரசு பேருந்தின் நடத்துநர் படுகாயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மேலும், பேருந்தில் பயணித்த 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் படுகாயமடைந்தனர். இந்த விபத்தில், பேருந்தின் முன்பக்கம் அப்பளம் போன்று நொறுங்கியது.

இதனையடுத்து, அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்தச் சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பொள்ளாச்சி தாலுகா காவல் நிலைய போலீசார் உயிரிழந்த நடத்துநர் பாலசுப்பிரமணி உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து பொள்ளாச்சி தாலுகா போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதிகாலையிலேயே அரசுப் பேருந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து, போலீசார் கூறுகையில், “ பொள்ளாச்சி - கோவை அருகில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இதனால் இப்பகுதியில் விபத்துகள் ஏற்படாத வண்ணம் நெடுஞ்சாலையில் போலீசார் ரோந்து வாகனத்தில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈட்டுபட்டு வருகின்றனர். இப்பகுதி எப்போதும் பள்ளி மாணவர்கள், பணிக்கு செல்பவர் என பரபரப்பாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கும். இந்த விபத்து நடந்தது அதிகாலை என்பதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது” என தெரிவித்தனர்.

GOVT BUS COLLIDES WITH LORRY BUS ACCIDENT IN POLLACHI லாரி மீது பேருந்து மோதி விபத்து POLLACHI POLICE GOVERNMENT BUS ACCIDENT IN POLLACHI

