ETV Bharat / state

"கவர்மென்ட் ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட்" தனது குழந்தையை அரசுப் பள்ளியில் சேர்த்து அசத்திய வணிகவரித் துறை அதிகாரி!

எழும்பூர் அரசுப் பள்ளியில் படித்த பெண் ஒருவர், தனது மகளை அதே பள்ளியில் சேர்த்துள்ளது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

அரசுப் பள்ளியில் தனது குழந்தையை சேர்த்த பெற்றோர்
அரசுப் பள்ளியில் தனது மகளை சேர்த்த தாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக அரசின் வணிக வரித்துறையில் பணிபுரியும் பெண் அதிகாரி ஒருவர், தனது மகளை அரசுப் பள்ளியில் சேர்த்துள்ள நிகழ்வு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜயதசமியை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் விஜயதசமி நாளான இன்று (அக்.2) விடுமுறை நாளாக இருந்தாலும் கூட, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, மழலையர் வகுப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கை மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அந்த வகையில், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை சேர்த்துள்ளனர். அப்போது, பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு வந்த குழந்தைகளுக்கு, பாரம்பரிய முறைப்படி அரிசியில் ‘அ’ என்ற எழுத்தை எழுதி அவர்களின் கல்வியை ஆசிரியர்கள் தொடங்கி வைத்தனர். தொடர்ந்து குழந்தைகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

அரிசியில் குழந்தையை ‘அ’ எழுத வைக்கும் ஆசிரியை
அரிசியில் குழந்தையை ‘அ’ எழுத வைக்கும் ஆசிரியை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அசத்திய அரசு அதிகாரி

இந்த நிலையில், அரசு அதிகாரி ஒருவர் தனது மகளை அரசுப் பள்ளியில் சேர்த்துள்ள நிகழ்வு வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மதுரையில் வணிகவரித் துறை அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணிபுரிந்த முத்துலட்சுமி, வணிகவரித்துறை துணை அதிகாரியாக பதவி உயர்வு பெற்று சென்னைக்கு பணியிட மாற்றம் பெற்றுள்ளார். இவரது கணவர் இளங்கோவன் கிராம உதவியாளராக மதுரை மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில், விஜயதசமியை முன்னிட்டு இவர்களது மகள் தனுஸ்ரீ-யை அரசுப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு சேர்த்துள்ளார்.

அரசு பள்ளியில் குழந்தையை சேர்த்த பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தனுஸ்ரீ 5 ஆம் வகுப்பு வரை மதுரையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்ததுள்ளார். தமிழக அரசின் திட்டங்கள் காரணமாக, தற்போது தனுஸ்ரீயை சென்னை எழும்பூர் பெண்கள் மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் (ஆங்கில வழியில்) ஆறாம் வகுப்பில் சேர்த்துள்ளனர். தனியார் பள்ளியை நோக்கிப் படையெடுக்கும் பெற்றோர்களுக்கு மத்தியில், அரசின் உயர் பதவியில் உள்ள பெண் அதிகாரி தனது மகளை அரசுப் பள்ளியில் சேர்த்துள்ளார் என்பது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதேபோல பலரும் தங்களது குழந்தைகளை அரசுப் பள்ளியில் சேர்த்துள்ளனர்.

தாய் படித்த பள்ளியில் மகளுக்கு அட்மிஷன்

தங்களது குழந்தையை பள்ளியில் சேர்த்த குணவதி நம்மிடம் கூறும்போது, "ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை நானும் இந்த பள்ளியில் தான் படித்தேன். அதேபோன்று எனது குழந்தையும் இப்பள்ளியில் படிக்க வேண்டுமென்ற ஆசையில் இங்கு சேர்த்துள்ளேன். இந்த அரசுப் பள்ளியில் படித்து நான் நல்ல நிலையில் உள்ளது போன்று, எனது குழந்தையும் வர வேண்டும் என்று அதே பள்ளியில் சேர்த்துள்ளேன்.

மேலும், தனியார் பள்ளிகளைக் காட்டிலும் அரசுப் பள்ளிகளில் பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, தனக்கு கற்பித்த ஆசிரியர்களே தனது குழந்தைக்கும் கற்பிப்பார்கள் என்பதை நினைத்தால் பெருமையாக உள்ளது,” எனக் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: மகாத்மாவும் - மதுரையும்.. காந்தியின் வரலாற்றோடு பின்னிப் பிணைந்திருக்கும் மாமதுரை!

அரசுப் பள்ளியை நோக்கி வரும் மக்கள்

இதுகுறித்து குணவதிக்கு கற்பித்த ஆசிரியை பிரேமலதா கூறுகையில், "விஜயதசமியை முன்னிட்டு நமது அரசுப் பள்ளியில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. தன்னிடம் படித்த மாணவியின் குழந்தை, தற்போது அதே பள்ளியில் சேர்ந்துள்ளது என்பதை நினைத்தால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு சலுகைகளை அளிப்பதால், அதிகளவிலான மாணவர்கள் அரசுப் பள்ளியை நாடி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு நல்ல முறையில் கற்பிப்போம்,” எனத் தெரிவித்தார்.

மாணவர்கள் சேர்க்கை குறித்து பள்ளி ஆசிரியை சந்தனமேரி கூறியதாவது, "தமிழக அரசின் பல்வேறு திட்டங்களால் தற்போது அரசுப் பணியில் உள்ளவர்களும் தங்கள் குழந்தைகளை அரசுப் பள்ளியில் சேர்க்க முன்வந்துள்ளனர். இது மிகவும் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியாக உள்ளது. அரசின் திட்டம் குறித்த புரிதல் வரும் போது மேலும் அதிகமானோர் அரசுப் பள்ளிக்கு வருவார்கள். தற்போதே, இந்த பள்ளியில் அரசுப் பணியில் உள்ளவர்களின் குழந்தைகள் அதிகளவில் படித்து வருகின்றனர்,” எனத் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN SCHOOLஅரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் சேர்க்கைவிஜயதசமிஎழும்பூர் அரசுப் பள்ளிTN SCHOOL ADMISSION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.