ETV Bharat / state

கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை? பேராசிரியரை தாக்கிய 4 மாணவர்கள் கைது!

சேரன்மகாதேவி கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அடிப்படை ஆதாரமற்ற செய்தியை காவல்துறைக்கு எதிராக பரப்பினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட எஸ்பி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கைது (கோப்புப்படம்)
கைது (கோப்புப்படம்) (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: சேரன்மகாதேவியில் கல்லூரி மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, பேராசிரியரை சக மாணவர்கள் தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியில் உள்ள பிரபல தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கல்விச் சுற்றுலா (Industrial Visits) என கேரளாவுக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது, மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கும் கல்லூரி மாணவி ஒருவருக்கு, உடன் சென்ற பேராசிரியர் ஒருவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த தகவலை பாதிக்கப்பட்ட மாணவி, அவரது நண்பர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில், நேற்று (அக்.10) சம்பந்தப்பட்ட பேராசிரியரை கல்லூரியில் வைத்து சந்தித்த மாணவர்கள், மாணவி விவகாரம் குறித்து சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். ஆனால், சிறிது நேரத்திலேயே இரு தரப்பினருக்கிடையே வாக்குவாதம் முற்றியுள்ளது. அதில், ஆத்திரமடைந்த மாணவியின் நண்பர்களான சக மாணவர்கள், பேராசிரியரை தாக்கியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதற்கிடையே, பேராசிரியரை மாணவர்கள் தாக்கும் வீடியோ காட்சி வெளியாகி சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், கல்லூரி பேராசிரியரை மாணவர்கள் கைகளாலும், நாற்காலி மற்றும் கல்லூரி பைகளை தூக்கி எறிந்து தாக்குவது போன்ற காட்சி பதிவாகியுள்ளது. இதையடுத்து, கல்லூரி நிர்வாகம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 4 மாணவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அவர்களை கைது செய்தனர்.

அதனால், கல்லூரி மாணவர்கள் கைது நடவடிக்கையை கண்டித்தும், பேராசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரியும் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதற்கிடையே, கைது செய்யப்பட்ட மாணவர்களை நேற்றிரவே சேரன்மகாதேவி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.

அப்போது, காலையில் வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யவில்லை எனக் கூறிவிட்டு, தற்போது கைது செய்து அழைத்துச் செல்கின்றனர் எனவும், இதுகுறித்து எந்த தகவலையும் தங்களுக்குத் தரவில்லை எனவும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதற்கிடையே பாலியல் தொல்லையால் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் கல்லூரி மாணவி சம்பந்தப்பட்ட பேராசிரியர் மீது தற்போது வரை காவல் நிலையத்தில் புகார் எதுவும் கொடுக்கவில்லை. இதனால், குற்றம் சாட்டப்படும் பேராசிரியர் மீது போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

வதந்திகளைப் பரப்ப வேண்டாம்

இதுகுறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிலம்பரசன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், “சேரன்மகாதேவியில் கல்லூரி பேராசிரியரை தாக்கிய 4 மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். காயமடைந்த பேராசிரியர் மாணவ, மாணவிகளை கல்விச் சுற்றுலா அழைத்து சென்றபோது, மாணவி ஒருவருக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாகவும், அதனால் மாணவர்கள் பேராசிரியர் மீது அதிருப்தியில் இருந்து வருவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: பிரபல மொபைல் ஷோரூமில் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான செல்போன்கள் கொள்ளை – போலீசார் தீவிர விசாரணை!

சம்பந்தப்பட்ட மாணவியை அவரது பெற்றோர் முன்னிலையில் வைத்து விசாரணை செய்தபோது, அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை எனவும், இதுதொடர்பாக புகார் எதுவும் அளிக்க விருப்பமில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட மாணவி மற்றும் அவரது தரப்பிலிருந்து பேராசிரியர் மீது இதுவரையில் எந்த ஒரு புகாரும் கிடைக்காத சூழலில், காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்து வருவதாக பொய்யான தகவலை சமூகவலைத்தளங்களில் பரப்பி வருவது தவறான செயலாகும்.

இதுபோன்று அடிப்படை ஆதாரமற்ற செய்தியை, காவல்துறைக்கு எதிராக பொதுவெளியில் பரப்பி வருவது சட்டத்திற்கு விரோதமான செயல். ஆகவே, சமூகப்பொறுப்புடன் செயல்படும் கட்சிகள் இதுபோன்ற போலியான செய்திகளை பரப்பாமல் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மீறி வதந்திகளை பரப்பினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

சேரன்மகாதேவிகல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லைSTUDENT ARREST FOR ATTACK PROFESSORCHERANMAHADEVI COLLEGE STUDENTSNELLAI STUDENT SEXUALLY ASSAULTED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.