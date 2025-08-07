Essay Contest 2025

17 ஆண்டுகளுக்குப் பின் தந்தையின் கொலைக்கு பழிதீர்த்த மகன்; சினிமா பாணியில் சென்னையில் பகீர் சம்பவம்! - CHENNAI MURDER INCIDENT

சென்னையை சேர்ந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான ராஜ்குமார் மீது கொலை முயற்சி உட்பட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 8:51 PM IST

சென்னை: தனது தந்தையை கொலை செய்த விவகாரத்தில், சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான ராஜ்குமாரை 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கல்லூரி மாணவர் தனது கூட்டாளியுடன் சேர்ந்து கொலை செய்துள்ளார்.

சென்னை, டிபி சத்திரம் பகுதியில் ஜோதியம்மாள் இரண்டாவது குறுக்கு தெருவில் வசித்து வந்தவர் ராஜ்குமார் (42). இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர்.‌ சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான இவர் மீது கொலை முயற்சி உட்பட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.‌

இந்நிலையில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ராஜ்குமார் எந்த குற்றச்செயலிலும் ஈடுபடாமல் சொந்தமாக திருமணம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு பந்தல் போடுவது, பாத்திரங்கள் வாடகைக்கு விடுவது என தொழில் செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.‌

இந்நிலையில் நேற்று மாலை ராஜ்குமார் வீட்டு வாசலில் பழுதான பைக்கை சரி செய்து கொண்டிருந்தபோது இரண்டு பைக்கில் வந்த அடையாளம் தெரியாத ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல், ராஜ்குமாரை கத்தியால் வெட்டி கொலை செய்ய முயன்றுள்ளனர். உடனே ராஜ்குமார் உயிருக்கு பயந்து தப்பி ஓடியபோது அந்த கும்பல் அவரை விடாமல் துரத்தியுள்ளது. அப்போது ராஜ்குமார் ஜோதியம்மாள் நகர் 2வது குறுக்கு தெருவில் உள்ள வில்சன் (50) என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டிக்குள் சென்று பதுங்கியதாக தெரிகிறது.

அப்போது அந்த கும்பல் விடாது துரத்தி சென்று வில்சன் வீட்டினுள் நுழைந்து அவர் கண்முன்னே ராஜ்குமாரை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து பைக்கில் தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இதனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த வில்சன் சம்பவ இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளார். பின்னர் அக்கம் பக்கத்தினர் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த ராஜ்குமாரை மீட்டு, கேஎம்சி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட ராஜ்குமார்
கொலை செய்யப்பட்ட ராஜ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து டிபி சத்திரம் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து சம்பவ இடத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் முன்விரோதம் காரணமாக ராஜ்குமார் கொலை செய்யப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என தீவிர விசாரணை செய்து வந்த நிலையில், ராஜ்குமார் கொலை வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறி, இருவர் அண்ணாநகர் காவல் நிலையத்தில் நேற்றிரவு சரணடைந்தனர். அவர்களை அண்ணாநகர் போலீஸார், டிபிசத்திரம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

அவர்களிடம் போலீஸார் விசாரணை நடத்தியதில், ஒருவர் டி.பி. சத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த யுவனேஷ்(19) மற்றும் மற்றொருவர் 17 வயது சிறுவன் என தெரியவந்தது. மேலும் யுவனேஷ், சென்னையில் ஓர் தனியார் கல்லூரியில் பிபிஏ முதலாம் ஆண்டு படித்து வருவதும், இவரது தந்தை செந்தில்குமாரை கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு அமைந்தகரை பகுதியில் வைத்து ராஜ்குமார் தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து வெட்டிக்கொலை செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.‌

மேலும் தந்தை கொலைக்கு பழிவாங்க எண்ணி யுவனேஷ், 17 ஆண்டுகள் கழித்து, நேற்று தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து ராஜ்குமாரை வெட்டிக் கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.‌

இதனிடையே ராஜ்குமார் கொலையில் தொடர்புள்ள சிலரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர். சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான ராஜ்குமார் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

