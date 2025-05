ETV Bharat / state

"வடிவேலு மாதிரி அவசர வழி கதவை முட்டுக் கொடுத்து வைத்திருக்கீங்க...." தருமபுரி ஆட்சியர் சதீஸ் காட்டம்! - COLLECTOR INSTRUCTS DRIVERS

பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் ஆட்சியர் சதீஷ் ( Etv Bharat Tamil Nadu )

Published : May 10, 2025 at 5:32 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:46 PM IST

தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் தனியார் பள்ளிகளின் வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி தருமபுரி அரசு கலைக் கல்லூரி மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது. மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் எஸ் எஸ் மகேஸ்வரன், தருமபுரி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் ஜெய தேவ்ராஜ் மற்றும் போக்குவரத்து ஆய்வாளர் தரணிதர், தருமபுரி வருவாய் கோட்டாட்சியர் காயத்ரி உள்ளிட்டோர் ஆய்வில் ஈடுபட்டனர். அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ் ஒவ்வொரு வாகனமாக ஆய்வு செய்தார். பல வாகனங்களில் விபத்து காலங்களில் மாணவர்கள் வெளியேறுவதற்கான அவசர வழி கதவு முறையாக பராமரிக்கப்படவில்லை. எனவே, அவற்றை திறந்து பார்த்து ஆய்வு மேற்கொள்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. மேலும் சில பேருந்துகளில் அவசர வழி கதவுக்கு முட்டுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை பார்த்த ஆட்சியர், ஓட்டுநர்களிடம், "ஒரு திரைப்படத்தில் அறையின் கதவுக்கு முட்டுக் கொடுத்தபடி வடிவேல் தூங்குவது போல் கதவுகளுக்கு முட்டுக் கொடுத்து வைத்திருக்கிறீர்களே?" என்று கேட்டார். பள்ளி வாகனங்களின் ஓட்டுநர்களிடம் தீத் தடுப்பான் கருவிகளை எப்படி பயன்படுத்துவது? என்பது குறித்து செய்து காட்டும் படி மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ் கேட்டார். ஆனால், பல ஓட்டுநர்களுக்கு முறையாக தீத் தடுப்பானைகளை இயக்கத் தெரியவில்லை. எனவே, பள்ளி வாகனங்களின் ஓட்டுநர்களுக்கு எவ்வாறு தீ தடுப்பு கருவிகளை விபத்து காலங்களில் பயன்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்து பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ் உத்தரவிட்டார். பள்ளி வாகனத்தில் உள்ள அவசர வழியை ஆய்வு செய்த ஆட்சியர் சதீஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

