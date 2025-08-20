கோயம்புத்தூர்: பல ஆயிரம் ஏக்கரில் பயிரிடப்படும் சின்ன வெங்காயத்தைப் பாதுகாக்க ஒரு கிடங்குகூட இல்லை. தொடர்ந்து மழை பெய்வதால் அறுவடை செய்யப்படும் கொஞ்சநஞ்ச சின்ன வெங்காயமும் அழுகி வீணாகிறது என கோவை விவசாயிகள் குமுறுகின்றனர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொண்டாமுத்தூர், பேரூர், கரடிமடை, நரசீபுரம், பொள்ளாச்சி, கிணத்துக்கடவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி முக்கிய விவசாயமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய கிராமங்களில் ஏக்கர் கணக்கில் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
கடும் வீழ்ச்சியில் சின்ன வெங்காயம்
தற்போது, தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் சின்ன வெங்காயம் விளைச்சல் பெரிதளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் விலையும் கடுமையாக சரிந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, மலையடிவார பகுதிகளில் உள்ள விளை நிலங்களுக்குள் புகும் காட்டு யானை, காட்டுப்பன்றி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் விளைச்சலை சேதப்படுத்துவதாகவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால் தங்களுக்கு ஏற்படும் கடும் நஷ்டத்தை தடுக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தொடர் மழையால் அறுவடை பாதிப்பு
இதுகுறித்து நரசீபுரம் பகுதியை சேர்ந்த விவசாயி பாலன் கூறுகையில், "சின்ன வெங்காயத்தின் பயிரிடும் காலம் குறுகியது என்பதால், நரசீபுரம், தொண்டாமுத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகளவில் பயிரிடப்படுகிறது. அதாவது, வைகாசியில் சின்ன வெங்காயத்தை நடவு செய்ய தொடங்கினால், 75 நாட்களில் அறுவடை செய்துவிடுவோம்.
ஆனால், இந்த ஆண்டு வைகாசியில் மழை தொடர்ந்து பெய்ததால், சின்ன வெங்காயத்தை பயிரிட முடியவில்லை. சரியென்று, 20 நாட்களுக்குப் பிறகு, நிலத்தை பதப்படுத்தி பயிரிட்டோம். அதுவும் மழை பொறுக்காமல், மீண்டும் பெய்து வருகிறது. இனிமேலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.
ஏற்கெனவே, மழை ஈரத்தில் சின்ன வெங்காயம் அனைத்தும் நனைந்து அழுகி வருகின்றன. ஆகையால், அறுவடைக் காலம் முடியும் முன்பே சின்ன வெங்காயத்தை அறுவடை செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். பாதி விளைச்சல் மட்டுமே உள்ள நிலையில், அறுவடை செய்த வெங்காயத்தை உலர வைக்க முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது," என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
அரசு சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்க கோரிக்கை
மேலும், "சின்ன வெங்காயத்திற்கு நடவு செய்தல், உரம் போடுதல், அறுவடை செய்தல் என ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.75 ஆயிரம் வீதம் செலவு செய்கிறோம். ஆனால், ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் ரூ.25-க்கு விற்பனையாகிறது. இதனால், விவசாயிகளுக்கு செலவு செய்த தொகை கூட திரும்ப கிடைப்பதில்லை. சேமிப்பு கிடங்கு இல்லாததால், அதனை பாதுகாக்கவும் வழியில்லை. அதனால், சின்ன வெங்காயத்தை பாதுகாக்க சேமிப்பு கிடங்குகள் அமைத்துத் தர வேண்டும்” என தமிழ்நாடு அரசுக்கு பாலன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சந்தோஷ் என்ற விவசாயி கூறும்போது, “கோவையில் அதிகபடியான சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்வது வழக்கம். ஆனால், இந்த வருடம் பருவம் தவறிய மழையால், 3 மடங்கு சின்ன வெங்காயம் விளைச்சல் கடுமையாக பாதிப்படைந்துள்ளது. சரியான விளைச்சல் இல்லை என்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும், அறுவடை செய்த சின்ன வெங்காயத்தை பாதுகாப்பது என்பது பெரும்பாடாக உள்ளது.
100 நாள் வேலையால் கடும் பாதிப்பு
ஏனென்றால், சேமிப்பு கிடங்குகள் இல்லை. இதனால், சின்ன வெங்காயத்தை பாதுகாப்பது கடும் சவாலாக உள்ளது. இதுதவிர ஆட்கள் பற்றாக்குறை வேறு. நன்றாக வேலை தெரிந்த உள்ளூர் மக்கள் அனைவரும், 100 நாள் வேலைத்திட்டத்திற்கு சென்றுவிடுகின்றனர். இதனால் தொழில் தெரியாத வடமாநில நபர்களை வைத்து, வெங்காயம் அறுவடை செய்யும் நிலை எழுந்துள்ளது. சரியாக வேலை தெரியாத வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு அதிக கூலி கொடுப்பதால், 3 மடங்கு கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது,” என்று அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.
மேலும், "தற்போது சின்ன வெங்காயத்தின் விளைச்சலும் கம்மி, விலையும் கம்மி... ஒரு ஏக்கருக்கு 70 முதல் 80 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்கிறோம். ஆனால், 100 ரூபாய்க்கு 3 கிலோ, 4 கிலோ கொடுப்பது என்பது கட்டுபடியாகாது. ஆகையால், வாடிக்கையாளர்கள், விவசாயிகள் என யாரையும் பாதிக்காமல், விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டுமெனவும், பல ஆயிரம் ஏக்கரில் பயிரிடப்படும் சின்ன வெங்காயத்தை பாதுகாக்க அரசு சேமிப்பு கிடங்கை உருவாக்கி தர வேண்டும்" என்று சந்தோஷ் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.