கோவையில் இப்படி ஒரு ஆன்மீக ட்ரெக்கிங்கா! ஆனால் சனிக்கிழமையில் மட்டும்தான் அனுமதி!!
குளுகுளு காற்று, சுற்றி பசுமையான சூழல், கீழே பார்த்தால் அகிலமே பொம்மை போல காட்சியளிக்கும் கனவு பிரதேசமாக பெருமாள் முடி கோயில் பகுதி அமைந்துள்ளது.
Published : October 8, 2025 at 5:05 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 5:14 PM IST
By எஸ்.சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: கடல் மட்டத்தில் இருந்து 5,300 அடி உயரத்தில் பிரமிக்க வைக்கும் மலையாக எழுந்து நிற்கும் பெருமாள் முடி கோயில் ட்ரெக்கிங் தற்போது அனைவரது டூர் பக்கெட் லிஸ்டிலும் சேர்த்துள்ளது.
ஆன்மீகம் மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கிறது என பலர் உணர்வுபூர்வமாக கூறுவதை கேட்டிருப்போம். நடிகர் ரஜினிகாந்த் முதல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரை மன அமைதியை தேடி இமயமலைக்கு செல்லும் செய்தியையும் பார்த்திருப்போம். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் ஆன்மீக பயணமாக மலை கடந்து பெருமாளை தரிசனம் செய்யும் இடமாக பெருமாள் முடி கோயில் உள்ளது. இங்கு செல்ல வருடத்திற்கு 5 சனிக்கிழமைகள் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக புரட்டாசி மாதம் என்றால் அடர்ந்த வனப்பகுதி வழியாக சென்று சுயம்பு வடிவில் உள்ள பெருமாளை சாமி தரிசனம் செய்யும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம்.
இவ்வாறு ஆனைகட்டி பகுதியின் முக்கிய ஆன்மீக தளமாக உள்ள பெருமாள் முடி கோயிலை நோக்கி கடந்த சனிக்கிழமை ஈடிவி பாரத் குழுவினர் பயணத்தை தொடங்கினோம். அதிகாலை 5.30 மணிக்கு கோவையில் இருந்து புறப்பட்டு ஆனைகட்டி சாலையில் உள்ள மாங்கரை வனச் சோதனை சாவடிக்கு 6.30 மணிக்கு சென்றோம். அங்கு பணியில் இருந்த வனக்காப்பாளர் யானை நடமாட்டம் உள்ளதால் காலை 7 மணிக்கு மேல் தான் கோயிலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றார்.
தொடர்ந்து அங்கிருந்து சுமார் 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ள சேம்புக்கரை செல்லும் சாலையை அடைந்தோம். நமக்கு முன்னர் ஏராளமான கார்களிலும், இருசக்கர வாகனங்களிலும் வந்திருந்தவர்கள் காத்திருந்தனர். பின்னர் 7 மணி அளவில் அங்கு வந்த வனக்காப்பாளர் தடுப்பை நீக்கி வனப்பகுதி வழியாக வாகனங்களை அனுமதித்தார்.
அங்கிருந்த வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று காட்டுக்குள் செல்லும்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை கொண்டு செல்லக்கூடாது என அறிவுறுத்திக் கொண்டிருந்தனர். அதனை தாண்டி இருசக்கர வாகனத்தில் கரடு முரடான சாலையில் சுமார் 15 நிமிட பயணத்திற்கு பின்னர் சேம்புக்கரையை அடைந்தோம்.
அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு மத்தியில் பச்சை பசேல் என கடல் மட்டத்தில் இருந்து 5,300 அடி உயரத்தில் பிரமிக்க வைக்கும் மலையை பார்த்து வியந்து போனோம். அங்குள்ள பழங்குடியினர் ஆங்காங்கே சிறு சிறு கடைகளை அமைத்து இருந்தனர். ஊரின் மைய பகுதியில் இருந்து ஒத்த அடி பாதையில் ட்ரெக்கிங் துவங்கியது. சிறிது தூரம் சென்றவுடன் மரத்தடியில் உள்ள விநாயகர் கோயில் வரவேற்றது. அங்கு பக்தர்கள் பய பக்தியுடன் சாமி கும்பிட்டுவிட்டு மலை ஏற்றத்தை துவக்கினர்.
அவர்களுடன் நாமும் பயணித்தோம். ஆரம்பத்தில் மண் சாலையில் துவங்கி மேலே செல்ல செல்ல பாறைகள் நிறைந்த செங்குத்தான பாதை வந்தது. நமக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் ட்ரெக்கிங் உடையில் கையில் ஸ்டிக் உதவியோடு மலை ஏறிக் கொண்டிருந்தனர். வயதானவர்கள் மஞ்சள் வேட்டியுடன், கையில் சாமிக்கு பூக்களை எடுத்துக்கொண்டு மெதுவாக ஏறி வந்தனர்.
சுமார் ஒரு மணி நேரம் மலை ஏற்றத்திற்கு பிறகு சமதளமான பாறையை அடைந்தோம். தூரத்தில் மலை முழுவதும் புற்கள் ஆக்கிரமித்து மிக ரம்மியமாக காட்சி மெய்மறக்க செய்தது. குளுகுளு காற்று, சுற்றி பசுமையான சூழல், கீழே பார்த்தால் அகிலமே பொம்மை போல காட்சியளிக்கும் கனவு பிரேதசமாக இருந்தது.
கடைசி மலையான கிரி மலையை அரை மணி நேர பயணத்திற்கு பிறகு அடைந்தபோது சுமார் 40 அடி உயரம் கொண்ட மிகப்பெரிய பாறையில் நாமம் வரையப்பட்டு அதற்கு சுற்றிலும் வேல்கள் நடப்பட்டிருந்தது. அங்கு பக்தர்கள் பால், பன்னீர் ஊற்றி வழிபாடு செய்து, கோவிந்தா... கோவிந்தா... என முழக்கம் எழுப்பி மனம் உருக பெருமாளை வழிபட்டனர்.
அப்போது அங்கு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த பக்தரான விவசாயி செந்தில்குமாரிடம் இதுகுறித்து கேட்டபோது, “வருடம் வருடம் நான் புரட்டாசி மாதம் இங்கு மலை ஏறி வந்து பெருமாளை தரிசனம் செய்வேன். ஆண்டுக்கு ஆண்டுக்கு பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இங்கு கோயில் என கூறப்படுவது ஒரே பாறையில் பெருமாள் வீற்றிருக்கும் அழகிய கோலம் தான். இதை சுயம்பு வடிவம் என கூறுவார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய பிரியா என்பவர், “இதுபோன்ற மலை பகுதிக்கு பெருமாளை தரிசனம் செய்ய வந்ததில் மகிழ்ச்சி. உங்கு பெண்களும் மலை ஏறுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். நாங்கள் மூன்றாவது முறையாக மலை ஏறுவதற்காக தற்போது வந்துள்ளோம்” என்றார்.
மேலும் பேசிய ராஜா, “எனது 5 வயதில் இருந்து இங்கு வருகிறேன். இப்போது பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. பெருமாளை தரிசனம் செய்ய வரும் அனைவருக்கும் இங்கு சிறப்பான ஒரு சூழல் அமைந்துள்ளது. பிளாஸ்டிக் பொருட்களை கட்டுபாட்டுடன் கையாளுவது, அவற்றை கண்காணிப்பது என வனத்துறையினர் சிறப்பாக செயல்படுகின்றனர்” என்றார்.