ETV Bharat / state

கோவை அரசு மருத்துவமனையில் வீல் சேருக்கு லஞ்சமா? - நிர்வாகம் விளக்கம்; இருவர் பணியிடை நீக்கம்

கோவை அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிக்கு சக்கர நாற்காலி தர மறுத்த விவகாரத்தில், தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் மேற்பார்வையாளர்கள் இருவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கோவை அரசு மருத்துவமனை
கோவை அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: அரசு மருத்துவமனையில் வீல் சேரில் அழைத்துச் செல்ல தனியார் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பணம் கேட்டதால், 84 வயதான முதியவரை அவரது மகன் தோளில் சுமந்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கோவை மாவட்டம் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் தினந்தோறும் உள்நோயாளிகள் மற்றும் வெளிநோயாளிகளாக சிகிச்சைப் பெற்று செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில், கோவை மாவட்டம் ராமநாதபுரம் அடுத்த சௌரிபாளையத்தை சேர்ந்த காளிதாஸ்(57) என்பவரின் தந்தை வடிவேலுவுக்கு (84) சர்க்கரை நோய் உள்ளதால் சமீபத்தில் காலில் அடிபட்ட காயம் சரியாகவில்லை. அதனால் அவரது பாதம் வரை வெட்டி அகற்ற வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

வீல் சேர் கொடுக்காததால் வயதான தந்தையை தோளில் சுமந்துச் செல்லும் மகனின் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து தனது தந்தையை கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்ற காளிதாஸ், 3-வது மாடியிலிருந்து கீழே செல்வதற்கு நீண்டநேரமாக காத்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, மருத்துவமனையில் இருந்த ஊழியர்களிடம் "தனது தந்தையை அழைத்துச் செல்ல வீல் சேர் வேண்டும்" என்று கேட்டுள்ளார்.

அதற்கு அவர்கள், கீழே அழைத்து செல்ல 100 ரூபாய் வேண்டும் எனவும், உடனே அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்றால் கூடுதலாக பணம் வேண்டும் என்று கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த காளிதாஸ், தன்னுடைய தந்தையை தோளில் சுமந்தபடி மேல் தளத்திலிருந்து கீழ்தளம் வரை அழைத்துச் செல்லும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

வீல் சேர் கொடுக்காததால் வயதான தந்தையை தோளில் சுமந்துச் செல்லும் மகன்
வீல் சேர் கொடுக்காததால் வயதான தந்தையை தோளில் சுமந்துச் செல்லும் மகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சிலர், வீல் சேரை கொண்டு வந்து கொடுத்தபோது, அதனை வேண்டாம் எனக் கூறிய காளிதாஸ், தனது தந்தையுடன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். இதுதொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வேகமாக பரவி வருகிறது. மேலும், அரசு மருத்துவமனையில் அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் சரியாக இல்லை எனவும், வீல் சேர் மற்றும் உதவி கேட்டால் கூட லஞ்சமாக பணம் கேட்பதாகவும் குற்றம்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: கடல்நீர் மட்டம் உயர்வால் இந்தியாவிற்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து - அண்ணா பல்கலை. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

மருத்துவமனை விளக்கம்

இச்சம்பவம் தொடர்பாக மருத்துவமனை முதல்வர் கீதாஞ்சலியிடம் கேட்டபோது, “எங்களது கவனத்திற்கு இந்த வீடியோ வந்ததும், அதுகுறித்து தனியார் ஒப்பந்த நிர்வாகத்திடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளோம். மருத்துவமனையில் தேவையான அளவிற்கு வீல் சேர் மற்றும் ஸ்ட்ரெச்சர்கள் உள்ளன. அதேசமயம் கூடுதலாக வீல் சேர் மற்றும் ஸ்ட்ரெச்சர்கள் வாங்குவதற்கும் திட்டமிட்டுள்ளோம். ஊழியர் பணம் கேட்டதற்கான எந்தவிதமான ஆதாரமும் இல்லை. இந்த வீடியோ தொடர்பாக விசாரணை நடக்கிறது,” என்று விளக்கமளித்தார்.

பணியிடை நீக்கம்

மேலும், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் 84 வயது முதியவருக்கு உரிய நேரத்தில் சக்கர நாற்காலி வழங்காத விவகாரத்தில், சம்பந்தப்பட்ட தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் மேற்பார்வையாளர்களான கிரிஸ்டல் ராணி, மாணிக்கவாசகம் ஆகிய இருவரையும் 5 நாட்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்து முதல்வர் கீதாஞ்சலி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

COIMBATORE GOVT HOSPITALWHEEL CHAIR ISSUEகோவை அரசு மருத்துவமனைஅரசு மருத்துவமனையில் லஞ்சம்COIMBATORE GH WHEEL CHAIR ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தமிழ்நாட்டை 'டிக்' செய்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் - அது மட்டும் நடந்தா உலக அளவில் 'மவுசு' கூடிடும்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.