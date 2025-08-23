கோயம்புத்தூர்: கல்லூரிப் பேருந்தை முந்த நினைத்து மாணவி மற்றும் அவரது சகோதரர் சென்ற இரு சக்கர வாகனம் மற்றும் எதிர்புறம் வந்த கார் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளாகின.
சூலூர் அருகே உள்ள செஞ்சேரிமலை மந்திரி பாளையத்தை சேர்ந்தவர் இலக்கியா. அவரது சகோதரர் சரண். இலக்கியா அவிநாசிபாளையம் அருகே உள்ள ஒரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து வருகிறார். இவர் கல்லூரி பேருந்தில் கல்லூரிக்கு செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில் இலக்கியாவின் சகோதரர் சரண் இலக்கியாவை இரு சக்கர வாகனத்தில் கல்லூரி பேருந்து வரும் நிறுத்ததுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அப்போது கல்லூரிப் பேருந்து நிறுத்ததை கடந்து சென்றுவிட்டது. அதனால், பேருந்தை தவறவிட்டதால் அடுத்த நிறுத்ததில் ஏறுவதற்காக பேருந்தை பின் தொடர்ந்து சென்றுள்ளனர்.
ஒரு கட்டத்தில் சரண் கல்லூரி பேருந்தை முந்த நினைத்து தனது இரு சக்கர வாகனத்தை வேகமாக இயக்கியதாக தெரிகிறது. அப்போது எதிர்புறம் வந்து கொண்டிருந்த கார் மற்றும் அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்த இரு சக்கர வாகனம் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் விபத்துக்குள்ளான சரண், இலக்கியா சாலையில் தூக்கி வீசப்பட்டனர். ஆனால், விபத்து ஏற்படுத்திய கார் நிற்காமல் அங்கிருந்து வேகமாக சென்றுவிட்டது.
விபத்தை பார்த்த மக்கள் படுகாயங்களுடன் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த சரண், இலக்கியாவை மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த வந்த சுல்தான் பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்தனர்.
மேலும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டதில் விபத்தில் தொடர்புடைய கார் கல்லூரி மாணவி இலக்கியவின் உறவினரின் கார் என்பதும் அதை இயக்கி வந்தவர் குமாரபாளையத்தை சேர்ந்தவர் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது. மேலும் இந்த சம்பவம் விபத்தா? அல்லது கொலை முயற்சியா? வேறு ஏதேனும் உள்நோக்கத்துடன் மாணவி மற்றும் அவரது தம்பியை அந்த கார் ஓட்டுநர் மோதி விபத்து ஏற்படுத்தினாரா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பார்ப்பவர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழத்தியுள்ளது. மேலும், கல்லூரி பேருந்து ஓட்டுநரிடமும், விபத்து நடந்த இடத்தில் இருந்தவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.