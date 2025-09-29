சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்ப வேண்டாம்! முதலமைச்சர் வேண்டுகோள்!
விசாரணை அறிக்கை வந்த பிறகு அரசியல் கட்சிகள், பொது இயக்கங்களுடன் அலோசினை நடத்தி இது போன்ற நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கான புதிய நெரிமுறைகள் வகுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 3:51 PM IST
சென்னை: சோகமும், துயரமும் சூழ்ந்த இந்த நேரத்தில் யாரும் பொறுப்பற்ற வகையில் விஷமத்தனமான செய்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டு கொண்டுள்ளார்.
கரூரில் நேற்று முன்தினம் தவெக பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 9 குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்திய அளவில் இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறுகளையும், வதந்திகளையும் பரப்ப வேண்டாம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
அவர் வெளியிட்ட எக்ஸ் பக்க வீடியோவில், “கரூரில் நடந்தது மிகுந்த துயரமான நிகழ்வாகும். இதுவரை தமிழகத்தில் இது போன்ற சம்பவம் நடந்ததில்லை. இனி மேலும் இது போன்ற சம்பவம் நடக்க கூடாது. மருத்துவமனையில் நான் கண்ட காட்சிகளை என்னால் மறக்க முடியவில்லை, இதுவரை கனத்த இதயத்துடன் தான் இருந்து வருகிறேன். இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்த உடனேயே மாவட்டம் நிர்வாகத்தை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி, அனைத்து கட்ட நடவடடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டது. என்னால் வீட்டில் இருக்க முடியவில்லை, உடனடியாக நானும் கரூர்க்கு சென்றேன்.
இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்து, உடனடியாக கொடுக்க தொடங்கியுள்ளோம். மேலும், சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு அரசு தரப்பில் முழு சிகிச்சையையும் வழங்கி வருகிறோம். அதே போல், நடந்த சம்பவத்துக்கான உண்மை காரணம் குறித்து ஆராய உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆணையத்தின் அறிக்கைபடி அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளிக்கிறேன்.
கரூரில் நடந்துள்ள துயரம் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறுகளையும் - வதந்திகளையும் பரப்ப வேண்டாம்.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) September 29, 2025
அனைவரும் பொறுப்புடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.#KarurTragedy pic.twitter.com/Ihum9qIWNY
சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படும் பொய்யான தகவல்களை பார்த்துக் கொண்டுதான் உள்ளேன். எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரும் தன்னுடைய தொண்டர்களும், அப்பாவி பொதுமக்களும் உயிரிழப்பதை கட்டாயம் விரும்பமாட்டார்கள். இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தவரை அவர்கள் நம்முடைய தமிழ் உறவுகள். எனவே சோகமும், துயரமும் சூழ்ந்துள்ள இந்த நேரத்தில் யாரும் பொறுப்பற்ற வகையில் விஷமத்தனமான செய்திகளை பரப்புவதை தவிர்க்க வேண்டும் என கேட்டுகொள்கிறேன்.
இனிவரும் காலத்தில் அரசியல் கட்சிகள், பொது இயக்கங்கள் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்தும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை சரியாக வகுப்பதும், அதனை பின்பற்றுவதும் நாம் அனைவரது கடமை. நீதியரசரின் அறிக்கை வெளி வந்த பிறகு எல்லா அரசியல் கட்சிகள், பொது அமைப்புகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படும். அப்போது இதற்கானச் நெறிமுறைகள் வகுக்கப்படும் . அதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தருவார்கள் என நம்புகிறேன். மனித உயிர்களே அனைத்துக்கும் மேலானது. மானுட பற்றே அனைவரும் வேண்டியது. அரசியல் நிலைபாடுகள், கொள்கை முரன்பாடுகள், தனி மனித பகைகள் என எல்லாத்தையும் விளக்கி வைத்துவிட்டு அனைவரும் மக்களுடைய நலனுக்காக சிந்திக்க வேண்டும் என கேட்டுகொள்கிறேன்” என்று அந்த வீடியோ பதிவில் பேசியுள்ளார்.