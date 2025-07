ETV Bharat / state

கொட்டும் மழையிலும் ரோடு ஷோ சென்ற முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்..! உற்சாக வரவேற்பு அளித்த மக்கள் - CM STALIN ROAD SHOW

ரோடு ஷோ சென்ற முதலமைச்சர் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 16, 2025 at 8:07 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 8:47 AM IST 2 Min Read

மயிலாடுதுறை: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மயிலாடுதுறையில் நேற்று ரோடு ஷோ சென்றார்; அப்போது கொட்டும் மழையையும் அவர் பொருட்படுத்தாமல் குடை பிடித்தவாறு நடந்து சென்று மக்களிடம் மனுக்களை பெற்று கொண்டார். கடலூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் நடைபெறும் அரசு மற்றும் திமுக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 15) கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் ’உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ என்ற திட்டத்தை முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, காமராஜரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சிதம்பரத்தில் உள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு முதல்வர் மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவரான எல். இளையபெருமாளின் பிறந்தநாள் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு, அவரது சொந்த ஊரான சிதம்பரத்தில் ரூ.6.39 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள நினைவு மண்டபத்தையும் அவர் திறந்து வைத்தார். பின்னர், கொள்ளிடத்தில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் வெண்கல உருவச்சிலையை திறந்து வைத்து கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, மயிலாடுதுறைக்கு சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின், அங்கு ரோடு ஷோ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். அப்போது, சாலையில் இருபுறங்களிலும் நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் நின்று அவருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்பு அளித்தனர். பூம்புகார் சாலையில் பாலாஜி நகரில் நடைபயணம் தொடங்கிய ஸ்டாலின், மணிக்கூண்டு, பட்டமங்கலத்தெரு, சின்னக்கடைத் தெரு, கண்ணார தெரு, முக்கூட்டு வழியாக கச்சேரி சாலை வரை 4 கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்றார். இதில், மயிலாடுதுறை நகரின் மையப் பகுதியான மணிக்கூண்டு பகுதியில் முதல்வர் சென்றபோது, அங்கு மழை பெய்தது. அப்போது குடை பிடித்தவாறு மு.க.ஸ்டாலின் நடந்து சென்று, மக்களிடம் மனுக்களை பெற்று கொண்டார்.

