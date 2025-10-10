ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் நாளை கிராம சபை கூட்டம்... காணொளி காட்சி வாயிலாக முதலமைச்சர் பங்கேற்பு!

பொது உட்கட்டமைப்புகளில் உள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்குதல் மற்றும் மறு பெயர் வைத்தல் தொடர்பாக இந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ளது.

ஊராட்சித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி
ஊராட்சித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 10, 2025

சென்னை: நாளை நடைபெறும் கிராம சபை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக கலந்துகொண்டு உரையாற்றவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை, தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர் கிராம சபை கூட்டம் குறித்து கூறுகையில், ''ஆண்டுக்கு 6 முறை தமிழ்நாடு முழுவதும் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறுகிறது. அந்த வகையில் நாளை (அக்.11) காணொளி காட்சி வாயிலாக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கிராம சபை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்ற உள்ளார். ஏற்கெனவே 2021 ஆம் ஆண்டு ஆக்டோபர் மாதம் மதுரை மாவட்டம் பாப்பாப்பட்டி ஊராட்சியிலும், 2022ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்காடு ஊராட்சியிலும், நேரடியாக முதல்வர் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

அந்த வகையில், நாளை நடைபெற உள்ள கிராம சபை கூட்டத்தில் காணொளி காட்சி வாயிலாக தமிழ்நாடு முழுவதும் 10,000 கிராம ஊராட்சிகளில் முதல்வர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிறார். இதற்காக 10,000 கிராம ஊராட்சிகளிலும் இணைய வசதிக்காக ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த கூட்டத்தில், கிராமங்களுக்கு தேவைப்படும் அடிப்படை வசதிகள், கட்டமைப்பு வசதிகள், குறிப்பாக குடிநீர், தெருவிளக்குகள், குப்பைகள் அகற்றுவது, சாலை மேம்பாடு, போக்குவரத்து வசதிகள், மழைநீர் சேமிப்பு, கிராமங்களின் வரவு செலவு, உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்படும்.

குறிப்பாக கிராம ஊராட்சிகளில் உள்ள குடியிருப்புகள், தெருக்கள், சாலைகள், நீர்நிலைகள் மற்றும் பிற பொது உட்கட்டமைப்புகளில் உள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்குதல் மற்றும் மறு பெயர் வைத்தல் தொடர்பாக இந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது. மேலும் வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி டெங்கு காய்ச்சலை தடுப்பதற்கான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் இந்த கிராம சபை கூட்டத்தின் வாயிலாக ஏற்படுத்தப்படவுள்ளது.

கிராமங்களில் உள்ள ஏழ்மையான குடும்பங்களை கிராம சபை மூலமாக தேர்வு செய்து தேசிய ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் மூலமாக கடன் நிதி வழங்கி அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முன்னுரிமை பட்டியல் தயார் செய்து கிராம சபையில் ஒப்புதல் பெறப்படும்'' என்று அவர் தெரிவித்தார்.

