செய்வதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக; ஆனால் ஓட்டுக்கு மட்டும் தமிழர் என்ற முகமூடி! - பாஜகவை சாடிய முதல்வர் ஸ்டாலின்! - CM STALIN ABOUT BJP

பாஜக சிதைக்கின்ற இந்தியாவின் அரசியல் கொள்கைகளை காப்பாற்ற நமக்கு கிடைத்திருக்கும் வேட்பாளர்தான் சுதர்சன் ரெட்டி என்று முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின்
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் எதிரான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் செய்துவிட்டு, தமிழர் என்ற முகமூடியை அணிந்து பாஜக ஆதரவு கேட்பதாக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி, ஆதரவு கோரி தமிழகம் வந்துள்ளார். இதற்காக, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளை சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், சுதர்சன் ரெட்டியை வரவேற்றார்.

தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், "இந்தியா கூட்டணியினர் மட்டுமில்ல; ஜனநாயகத்தின் மீதும் மக்களாட்சித் தத்துவத்தின் மீதும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற அத்தனை பேரும் உங்களைத்தான் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக ஏற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற இவர் 1971இல் வழக்கறிஞராகி, பின்னர், ஆந்திர மாநில அரசு வழக்கறிஞர் - ஒன்றிய அரசின் கூடுதல் நிலை ஆலோசகர் - ஆந்திர மாநில உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி - கவுகாத்தி உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்று படிப்படியாக முன்னேறி, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பு வகித்தார். இப்போது குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய 60 ஆண்டுகால வாழ்வை சட்டம், நீதி ஆகியவற்றுக்காக அர்ப்பணித்திருக்கிறார். பாஜகவினர் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை சிதைக்க நினைக்கின்ற இந்த நேரத்தில், அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாத்த நீதியரசரான இவர், இந்த பொறுப்புக்கு தேவைப்படுகிறார். சுதர்சன் ரெட்டி தமிழ்நாட்டுக்கும், நமது உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளிக்கக் கூடியவர்," என்றார்.

மேலும் பேசிய முதலமைச்சர், "அதற்கு ஓர் சிறந்த உதாரணமாக, புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் நடத்திய மாநாட்டில் அவர் பேசியதை கூறலாம். குறிப்பாக, 'அந்த கல்விக் கொள்கை, மனித பண்புகளுக்கு எதிரானது என்றும், அது ஜனநாயகத்தை உருவாக்காது' என்றும் அவர் அப்போது வலியுறுத்தினார்.

இப்படி, அரசியலமைப்புச் சட்டத்துக்காகவும், தமிழ்நாட்டுக்காகவும், மக்களுக்காகவும் முற்போக்காக பேசுகின்ற இவரை நாம் முன்மொழிய, இதைவிட பெரிய காரணம் தேவையா?

ஆனால், உள்துறை அமைச்சர் இப்பேர்பட்ட ஒருவரை நக்சல் என்று சொல்கிறார். அரசியல் எதிரிகளைப் பழிவாங்க, புலனாய்வு அமைப்புகளை ஒன்றிய அரசு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. தன்னாட்சி அமைப்புகளை, பாஜகவின் துணை அமைப்புகளாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. இதனால் அரசியலமைப்புச் சட்டமே ஆபத்தில் சிக்கி இருக்கிறது.

இந்தச் சூழலில், இந்தியாவின் அடிப்படைக் கொள்கைகளான மதச்சார்பின்மை, கூட்டாட்சித் தத்துவம், சமூகநீதி, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை ஆகியவற்றில் நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவர் இன்றைக்கு நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறார். அவரை ஆதரிப்பதுதான் நமக்கு முன்பிருக்கும் கடமை," என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

"ஆனால், பாஜகவோ தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் எதிரான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் செய்துவிட்டு, தமிழர் என்ற முகமூடியை அணிந்து ஆதரவு கேட்கிறார்கள்.

இவையெல்லாம் ரொம்ப பழைய ட்ரிக்! தனிமனிதர்களைவிட தத்துவங்கள்தான் அரசியலை வழிநடத்தும். தனி மனிதர்கள் என்பவர்கள் வெறும் பிம்பங்கள்தான். அதனால், மக்கள் நலனுக்கான கருத்தியலைத்தான் ஆதரிக்க வேண்டும். எனவே சட்ட நீதிக்காகவும், மனித உரிமைகளுக்காகவும் போராடிய, வாதாடிய, தீர்ப்பு வழங்கிய சுதர்சன் ரெட்டி, ஜனநாயகத்தையும் மரபுகளையும் பாதுகாக்க குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் வெற்றிபெற வேண்டும்” என்று மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார்.

