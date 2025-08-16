சென்னை: ’உடன்பிறப்பே வா’ என்னும் தலைப்பில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொகுதி நிர்வாகிகளை சந்தித்து வரும் நிலையில் இன்று நெய்வேலி, ஒரத்தநாடு ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளின் நிர்வாகிகளுடன் ’ஒன் டூ ஒன்' சந்திப்பில் கலந்து கொண்டார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில் ’உடன்பிறப்பே வா’ என்னும் தலைப்பில் 234 தொகுதி நிர்வாகிகளிடமும் முதலமைச்சர் கடந்த 15 நாட்களாக ’ஒன் டூ ஒன்' சந்திப்பில் ஆலோசனை நடந்து வருகிறார். இந்த சந்திப்பில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொகுதிவாரியாக தேர்தல் பணிகள் குறித்து நிர்வாகிகளிடம் கேட்டறிந்து வருகிறார்.
அந்த வகையில் இன்று தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் 16வது நாளாக நெய்வேலி, ஒரத்தநாடு ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளின் நிர்வாகிகளை முதலமைச்சர் சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் முதல் கிளை செயலாளர் வரை அனைத்து நிர்வாகிகளையும் முதலமைச்சர் தனித்தனியே சந்தித்து தொகுதி நிலவரம் மற்றும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பணி குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும், நிர்வாகிகள் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு உள்ள சாதகமான மற்றும் பாதகமான நிலை குறித்து முதலமைச்சரிடம் தெரிவித்தனர்.
சந்திப்பில் ஆலோசிக்கப்பட்டவை
இதனைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ என்ற உறுப்பினர் சேர்க்கை முன்னெடுப்பு குறித்து நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை செய்தார். பின், பூத் அளவில் உள்ள திமுக உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது குறித்து வழிகாட்டுதல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது. பின், ஒன்றியச் செயலாளர்களிடம் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிகளிலும் சேர்க்கப்பட்டு வரும் உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் குறித்து கேட்டறியப்பட்டது.
அதேபோல், இதுவரை எத்தனை வீடுகளுக்குச் சென்று பொதுமக்களை சந்தித்துள்ளீர்கள்? என்றும், பொதுமக்களிடம் வரவேற்பு எப்படி உள்ளது? திமுக அரசின் திட்டங்கள் பொதுமக்களிடம் சரியாக சென்று சேர்ந்துள்ளதா? தொகுதி வாக்காளர்களின் மனநிலை என்ன? திமுக அரசுக்கான ஆதரவு பொதுமக்களிடம் எவ்வாறு உள்ளது? ஆகிய விவரங்களையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டறிந்தார். மேலும், அரசு சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும், மகளிர் இலவச பேருந்து பயணம், மாணவர்களுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகை, மகளிர் உதவித்தொகை ஆகிய திட்டங்கள் குறித்து மக்கள் கருத்துகளும் கேட்டறியப்பட்டது.
ஒன் டூ ஒன் ஆலோசனை
கடந்த ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுகுதிக்குட்டப்பட்ட நிர்வாகிகளுடன் இந்த சந்திப்பு தொடங்கப்பட்ட நிலையில் இதுவரை 41 சட்டமன்ற தொகுதிகளின் நிர்வாகிகளிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒன் டூ ஒன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார். வரும் செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதிக்குள் இந்த கூட்டத்தை நடத்தி முடிக்க திமுக தலைமை திட்டமிட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
