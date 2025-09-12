சபரீசனின் தந்தையின் உடல் தகனம் - இறுதி சடங்கில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசனின் தந்தை வேதமூர்த்தியின் உடல் சென்னையில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
Published : September 12, 2025 at 6:44 PM IST
சென்னை: சபரீசனின் தந்தை வேதமூர்த்தி உடல்நல குறைவால் காலமான நிலையில், அவரது உடல், சென்னை பெசன்ட் நகரில் இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகள் செந்தாமரையின் கணவர் சபரீசன். அவரது தந்தை வேதமூர்த்தி உடல்நலக்குறைவால் சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலை பெருங்குடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
அவருக்கு வயது 80. வேதமூர்த்தியின் உடல் நேற்று மதியம் மூன்று மணி அளவில் மருத்துவமனையில் இருந்து நீலாங்கரையில் உள்ள மகன் சபரீசன் இல்லத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. நீலாங்கரையில் உள்ள சபரீசன் இல்லத்தில் சுமார் 15 நிமிடம் வேதமூர்த்தியின் உடல் வைக்கப்பட்டது.
அதன் பின் மீண்டும் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கொட்டிவாக்கத்தில் உள்ள அவருடைய இல்லத்தில் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டது. அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் திமுகவின் முக்கிய பிரமுகர்கள் வேதமூர்த்தியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கிருஷ்ணகிரியில் அரசு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேக சென்ற நிலையில், இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை ஒத்தி வைத்து விட்டு நேற்று மாலையே சென்னை திரும்பினார். உடனடியாக கொட்டிவாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்திற்கு சென்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், சம்பந்தி வேதமூர்த்தியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். அவருடன் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
முன்னதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தன்னுடைய மருமகன் சபரீசனின் தந்தை வேதமூர்த்தி மறைவு செய்தி அறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்துள்ளேன். வேதமூர்த்தியின் மறைவு எங்கள் ஒட்டு மொத்த குடும்பத்திற்கும் ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு. தந்தையை இழந்து வாடும் சபரீசன் மற்றும் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கல் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
எனது மருமகன் திரு. சபரீசன் அவர்களின் தந்தையார் திரு. வேதமூர்த்தி அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன்.— M.K.Stalin (@mkstalin) September 11, 2025
திரு. வேதமூர்த்தி அவர்களின் மறைவு ஒட்டுமொத்தக் குடும்பத்திற்குமே ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். தந்தையை இழந்து வாடும் திரு. சபரீசன்… pic.twitter.com/sU18WLxcf3
இந்நிலையில் இன்று மதியம் கொட்டிவாக்கம் இல்லத்தில் இருந்து வேதமூர்த்தியின் உடல் சென்னை பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது. பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தில் நடைபெற்ற இறுதிச் சடங்கில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி, மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் மற்றும் அமைச்சர்கள், வேதமூர்த்தியின் உறவினர்கள் பங்கேற்றனர்.
நெல்லை மாவட்டம் முக்கூடல் அருகே உள்ள அரியநாயகபுரத்தை சேர்ந்தவர் வேதமூர்த்தி. வங்கி அதிகாரியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற இவர், வெளிப்படையாக எந்த அரசியல் பதவியையும் வகிக்கவில்லை. மேலும் ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனத்தை நடத்துவதுடன், பல்வேறு தொழில்களிலும் ஈடுபட்டு வந்தார்.