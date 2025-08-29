ETV Bharat / state

மாநிலங்களின் வருவாயை பாதுகாக்காத ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்! - CM STALIN ON GST REFORMS

ஜிஎஸ்டி மறுசீரமைப்பு குறித்த ஒருமித்த வரைவறிக்கை ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சில் கூட்டத்தில் முன் வைக்கப்பட்டு, நியாயமான முடிவுகளை உறுதி செய்ய அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் ஆதரவு கோரப்படும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்)
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்) (IANS)
Published : August 29, 2025 at 6:17 PM IST

சென்னை: மாநிலங்களின் வருவாயைப் பாதுகாக்காமல், ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்குப் பயனளிக்காது என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜிஎஸ்டி மறுசீரமைப்புக்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 5, 12, 18 மற்றும் 28 சதவீத ஜிஎஸ்டி விகிதங்களை 5% மற்றும் 18% என இரண்டாக குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.

மத்திய அரசின் இந்த ஜிஎஸ்டி விகித மறுசீரமைப்பு குறித்து கலந்தாலோசிக்க, எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் 8 மாநிலங்களின் நிதியமைச்சர்கள் கூட்டம் டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்றது.

அதில் தமிழ்நாடு, கேரளா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, பஞ்சாப், இமாச்சலப் பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட், மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய 8 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நிதியமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்கள், ஜிஎஸ்டி விகித மறுசீரமைப்பால் ரூ.2 லட்சம் கோடி வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்படக்கூடும் என்றும் இழப்பை ஈடுகட்ட மாநில அரசுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர். மேலும், செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் அடுத்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலிடம் தங்களது ஒருமித்த வரைவறிக்கையை வழங்கவும் முடிவு செய்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், ''மாநிலங்களின் வருவாயைப் பாதுகாக்காமல், ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்குப் பயனளிக்காது'' என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து முதலமைச்சர் சமூக வலைதள பக்கத்தில், ''மாநிலங்களின் வருவாயைப் பாதுகாக்காமல், ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்குப் பயனளிக்காது. மத்திய அரசு முன்மொழிந்துள்ள ஜி.எஸ்.டி. வரி எளிமைப்படுத்தல் குறித்து கலந்தாலோசிப்பதற்காக டெல்லியில் எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் எட்டு மாநிலங்களின் நிதியமைச்சர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்தச் சீர்திருத்தங்களின் நோக்கத்தை வரவேற்கும் அதே வேளையில், மக்கள் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் உட்கட்டமைப்புக்கு அவசியமான மாநில வருவாயைப் பாதிக்காத வகையில் இவை அமைய வேண்டும் என்றும் வரிக்குறைப்பின் பயன்கள் நேரடியாகச் சாமானிய மக்களைச் சென்றடைய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.

இது குறித்து தயார் செய்யப்பட்டுள்ள ஒருமித்த வரைவறிக்கை ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சில் கூட்டத்தில் முன் வைக்கப்பட்டு, மாநில வருவாயினைப் பாதுகாத்து, நியாயமான முடிவுகளை உறுதி செய்ய அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் ஆதரவு கோரப்படும்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

