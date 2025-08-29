ETV Bharat / state

SIR குறித்து தமிழ்நாடு விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்! முதலமைச்சர் பேச்சு! - CM STALIN ABOUT BIHAR SIR

அறிவுசார் நிறுவனமாகப் போற்றப்படும் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியார் உருவப்படத்தை நான் திறந்து வைக்க உள்ளது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 29, 2025 at 4:43 PM IST

சென்னை: பீகார் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தம் குறித்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்.ஆர். இளங்கோவின் மகள் ராகவி - சச்சிந்தர் ஆகியோரது திருமணம் இன்று சென்னையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், “என்.ஆர். இளங்கோ நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காக ஓங்கி குரல் கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறார். தேர்தல் நேரத்தில் வழக்கறிஞர்கள் அணியைத் தயாராக வைத்திருப்பார். மேலும், வாக்குச்சாவடி முகவர்களை முறையாக அமைத்து பயிற்சியும் வழங்கி வருகிறார். தேர்தல் களத்தில் முன்கள வீரராக இருப்பவர் இளங்கோ” என்றார்.

திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, பீகார் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தம் (SIR) குறித்து பேசிய அவர், “சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தம் ஜனநாயகத்துக்கு மிக பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் தீவிரத்தை உணர்த்தவே ராகுல் காந்தி வாக்காளர் உரிமை நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, நானும் பீகார் சென்று, வாக்காளர் உரிமை நடைபயணத்தில் கலந்து கொண்டேன். இந்த நிலை தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்படாதவாறு நாம் அனைவரும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையடுத்து வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது குறித்து பேசிய அவர், “நாளை நான் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு ஒரு வார காலம் செல்ல உள்ளேன். திராவிட மாடல் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, தமிழ்நாட்டிற்கு இதுவரை சுமார் ரூ.10 லட்சம் கோடிக்கு முதலீடுகளை ஈர்த்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகின்றன.

உலகின் மிகப்பெரிய அறிஞர்களை தந்த, அறிவுசார் நிறுவனமாகப் போற்றப்படும் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியார் உருவப்படம் திறக்கப்பட இருக்கிறது. அதை நான் திறந்து வைக்க இருக்கிறேன் என்று நினைக்கும் போது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பெரியார் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ் மொழியில் பேசியவர். தற்போது அவரது சிந்தனைகள் உலக அரங்கில் மிளிர்கிறது.

சுயமரியாதை, பகுத்தறிவு, பெண் விடுதலை, ஏற்றத்தாழ்வு மறுப்பு, தன்னம்பிக்கை, அனைவரும் சமம் ஆகிய கருத்துகளுக்கு வித்திட்டவர். அப்படிப்பட்ட அறிவு மேதை உலகளவில் அடையாளம் காணப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்படுவது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்த பெருமை” எனப் பேசினார்.

