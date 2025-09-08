சென்னை திரும்பிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் - ரூ.15,000 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டதாக பெருமிதம்
வெளிநாட்டு பயணத்தின்மூலம் கோடிக்கணக்கில் முதலீடுகளை ஈர்த்திருப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 8, 2025 at 10:53 AM IST
சென்னை: ஜெர்மன் மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கச் சென்ற பயணம் வெற்றி பயணமாக அமைந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் சென்னை விமான நிலையத்தில் பேட்டியளித்துள்ளார்.
முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை திரும்பினார். விமான நிலையத்தில் அவருக்கு அமைச்சர்கள், திமுக எம்.பி.க்கள் உள்ளிட்டோர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இதையடுத்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை ஸ்டாலின் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறியதாவது:
இந்த பயணம் மாபெரும் வெற்றிப்பயணமாக அமைந்திருக்கிறது. மனநிறைவுடன் திரும்பியிருக்கிறேன். ரூ. 15 ஆயிரத்து 516 கோடி மதிப்பிலான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் மூலம் 17 ஆயிரத்து 613 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். பல தொழில் நிறுவனங்களுடன் 33 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் 10 புதிய நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க முன்வந்திருக்கின்றன.
1000 ஆண்டுகள் பழமையான ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியாரின் உருவப்படத்தை திறந்துவைத்தை மிகவும் பெருமையாக உணர்கிறேன். லண்டனில் இருக்கக்கூடிய கார்ல் மார்க்ஸ், அம்பேக்தர், ஜி.யு போப் ஆகியோரின் நினைவிடங்களை பார்வையிட்டது, திருவள்ளுவர் சிலையை பார்வையிட்டது போன்ற பல பெருமைகளோடு திரும்பியிருக்கிறேன்.
இந்த பயணம் எனக்கு வெகு சிறப்பாக அமைந்தபோதிலும், சிலரால் அதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. ‘எதற்கு இந்த வெளிநாட்டு பயணம், இங்குள்ள நிறுவனங்களை சந்தித்து பேசினால் போதாதா?’ என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்டு புலம்பி வருகிறார்கள்.
வருகிற 11ஆம் தேதி ஓசூரில் ரூ.2 ஆயிரம் கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள டெல்டா எலக்ட்ரானிஸ் தொழிற்சாலையை திறந்து வைக்கவுள்ளேன். மேலும், ரூ.1,100 கோடி மதிப்பிலான புதிய தொழிற்சாலைகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டவிருக்கிறேன்.
தூத்துக்குடியில் நடத்தியது போலவே ஓசூரிலும் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்த இருக்கிறோம். அங்கும் ஆயிரம் கோடிக்கணக்கில் முதலீடுகள் செய்யப்படவுள்ளன. தொழில் முதலீடு தொடர்பான பயணங்களும் மாநாடுகளும் தொடரும்” என்றார்.
முன்னதாக, செங்கோட்டையனை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "ஆக்கப்பூர்வமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது, அக்கப்போரான கேள்விகளை கேட்கிறீர்களே" என ஸ்டாலின் பதிலளித்தார். மேலும், மத்திய அரசு புறக்கணித்தாலும் தமிழ்நாடு அனைத்து நிலைகளிலும் முன்னிலையில் உள்ளது ஸ்டாலின் பெருமிதமாக தெரிவித்தார்.