சென்னை: சில கருத்துகளுக்காக விமர்சிக்கப்பட்டாலும் கவிதைக்காக, தமிழுக்காக கம்ப ராமாயணத்தை மாறுபட்ட கோணத்தில் பார்த்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என்று முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டினார்.
சென்னை மயிலாப்பூரில் நடைபெற்ற சென்னை கம்பன் கழகத்தின் பொன்விழா நேற்று நிறைவடைந்தது. இந்நிகழ்ச்சியில், சென்னை கம்பன் கழகத்தின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெகத்ரட்சகன் தொகுத்த 'கம்பன் கலைக்களஞ்சியம்' என்ற நூலை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, ‘கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர்’ விருதை கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
மேலும், ‘இயற்றமிழ் அறிஞர்’ விருதுகளை பேராசிரியர் ஞானசுந்தரம், பழனியப்பன், சுகி சிவம், பேராசிரியர் சாரதா நம்பி ஆரூரன், இலங்கை ஜெயராஜ் ஆகியோருக்கும், ‘கம்பன் கலைநயச் செல்வன்’ விருதினை திரைப்பட இயக்குநர் எஸ்.பி.முத்துராமனுக்கும் வழங்கி சிறப்பித்தார்.
விருதுகளைத் தொடர்ந்து பாடலாசிரியர் வைரமுத்து மற்றும் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் ஆகியோர் சிறப்புரை ஆற்றினர்.
பாடலாசிரியர் வைரமுத்து சிறப்புரை
வைரமுத்து ஆற்றிய உரையில், “நான் சமூகத்தில் இன்னும் இயங்கலாம் என்பதற்கான அளவுகோலாக இந்த விருதினை பார்க்கிறேன். ஒரு மனிதனுக்கு இன்னொரு மனிதன் செய்யக் கூடிய மிகப்பெரிய கொடை என்னவென்றால், சமூகம் அவன் மீது சொல்கின்ற பழியை துடைப்பது தான். அவதூறுகளும் இழிவுகளும் புகழின் எச்சங்கள். புகழ் பெறும் பொழுது இழிவு வருகிறது. இந்த இழிவை துடைத்தவன் கம்பன்.
அதாவது ராமனுக்கு நேர்ந்த இழிவை கம்பன் துடைத்தான். வாலியை மறைந்து நின்று கொன்றதால் வந்த களங்கத்தை சுமந்ததால், 'ராமச்சந்திரன்' என்று அழைத்தான் கம்பன். சூரியனுக்கு களங்கமில்லை. சந்திரனுக்கு களங்கம் உண்டு. அதனால் ராமனை, சந்திரனுடன் கம்பன் ஒப்பிடப்பட்டான் என்று வாரியார் சொல்வார். ராமனின் குற்றத்தையும், களங்கத்தையும் வாரியாரும் வால்மீகியும் மன்னிக்கத் தவறிவிட்டனர். ஆனால் கம்பன், ராமனை காப்பாற்றினான்.
உலகத்திலேயே சக்தி வாய்ந்தது ‘சொல்'தான். புத்தி சுவாதீனம் இழந்தவன் செய்த குற்றம், குற்றம் ஆகாது என்று இந்திய தண்டனைச் சட்டம் சொல்கிறது. சமூகம் தெரிந்த, உளவியல் தெரிந்த கம்பன், ராமன் என்ற ஒரு குற்றவாளியை முற்றிலும் விடுவிக்கிறான். ராமனை மன்னித்து மனிதனாக்குகிறான் கம்பன். இதன் மூலம் கம்பன் கடவுள் ஆகிறான்” என்று பேசினார்.
முதல்வர் சிறப்புரை
அவரைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் சிறப்புரை ஆற்றினார். அதில், “கம்பனுக்கு சடையப்ப வள்ளல் போல், கம்பன் கழகத்திற்கு கிடைத்தவர் நம்முடைய திராவிட ஆழ்வார் ஜெகத்ரட்சகன். அவர் இந்த விழாவிற்கான அழைப்பிதழை என்னிடம் வழங்கிய போது, என்னுடைய பெயருக்கு முன்னால், 'நடையில் நின்றுயர் நாயகன்' என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது. “நடந்து நடந்து மக்களைச் சந்திப்பதால் இந்தப் பட்டம் கொடுக்கிறீர்களா” என்று நான் அவரிடம் கேட்டேன். அவர் சிரித்துக் கொண்டே, “இது கம்பராமாயண வரி” என்று சொன்னார்.
தமிழுக்காகவும் - ஜெகத்ரட்சகனின் அன்புக்காகவும் இங்கு வந்திருக்கிறேன். 3 நாட்கள் விழாவில் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இது போன்ற விழாக்கள் இலக்கியச் சுவையை பேசுவது மட்டுமல்லாமல், இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கும் இலக்கியச் சுவையை ஊட்டும் வகையில் அமைய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
திராவிட இயக்கம், கம்ப ராமாயணத்தை மாறுபட்ட கோணத்தில் பார்த்த இயக்கம். சில கருத்துகளுக்காக விமர்சித்தாலும், கவிதைக்காக, அதில் இருக்கும் தமிழுக்காக கம்ப ராமாயணத்தை பாராட்டியது திராவிட இயக்கம். அண்ணா முதலமைச்சரான காலத்தில் தான், சென்னை கடற்கரையில் கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பருக்கு சிலை வைக்கப்பட்டது.
வடபுலத்தைச் சேர்ந்த வால்மீகி எழுதிய ராமாயணத்தை தமிழ் மண்ணின் மணம் மணக்க கம்பர் எழுதியது நமக்கு தெரியும். அயோத்தியின் பெருமையை சொல்லும் போது கூட, காவிரி நாட்டுடன் ஒப்பிட்டவர் கம்பர். ராமனை அவதாரமாக காட்டுவது வால்மீகியின் பார்வை. ஆனால், சக்ரவர்த்தியின் மகனாக தொடங்கி, கோசலை நாட்டு சக்ரவர்த்தியாக முடிப்பது கம்பரின் பார்வை" என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.
அமைச்சர்கள் துரைமுருகன், கே.என் நேரு, எ.வ. வேலு, சேகர்பாபு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. ராசா, சட்ட மன்ற உறுப்பினர்கள், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் உள்ளிட்ட தோழமைக் கட்சித் தலைவர்கள் என ஏராளமானோர் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
