தொழில்நுட்பத்திற்கும் மனித சிந்தனைக்குமான வேறுபாட்டை மாணவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும்! ஆசிரியர்களுக்கு முதல்வர் அறிவுரை!
மாணவர்களுக்கு அறிவாற்றல் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு உடல் நலமும் மன நலமும் முக்கியம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 2:47 PM IST
சென்னை: எதற்கெடுத்தாலும் கூகுள் மற்றும் AI-ஐ மட்டுமே நம்பியிருக்க கூடாது என்று மாணவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் மனிதச் சிந்தனைக்குமான வேறுபாட்டை உணர்த்த வேண்டும் என ஆசிரியர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில் ஆசிரியர்களுக்கான நுழைவு நிலைப் பயிற்சி தொடக்க விழா, 277 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 243 புதிய கட்டடங்கள் மற்றும் பாரத சாரண சாரணியர் தலைமை அலுவலகத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா, 94 கோடி ரூபாயில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 59 பள்ளிக் கட்டடங்களின் திறப்பு என்று முப்பெரும் விழா சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர் பேசியதாவது:
ஆசிரியர்கள் புத்தகத்திலுள்ள பாடங்களை மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்காமல், தான் கற்றதையும், தங்களது அனுபவத்தையும் சேர்த்து மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து, நல்லொழுக்கம் மிக்க சமுதாயத்தை உருவாக்குகிறவர்கள். எனவே நாட்டின் எதிர்காலத் தூண்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் என்ற பொறுப்புணர்வு மேலோங்கி இருக்க வேண்டும்.
இன்றைய கால கட்டத்தில், எந்த பாடமாக இருந்தாலும், அதை ஆழமாகவும், எளிதாகவும் கற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகிவிட்டன. எனவே பாடம் எடுப்பதும் ஆசிரியர்களுக்கு எளிதாகிவிட்டது. அதே சமயம் எந்த அளவிற்கு அறிவார்ந்த தகவல்கள் கொட்டிக் கிடக்கிறதோ, அதே அளவிற்கு தேவையற்ற குப்பைகளும் கொட்டிக் கிடக்கின்றன.
அதற்காக நாம் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை குறை சொல்ல முடியாது. நாம் தான் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் சரியானவற்றை அடையாளம் காட்ட வேண்டும். எதற்கெடுத்தாலும் கூகுள் மற்றும் AI-ஐ மட்டுமே மாணவர்கள் நம்பியிருக்க கூடாது என்று எடுத்துக் கூறி, தொழில்நுட்பத்திற்கும், மனிதச் சிந்தனைக்குமான வேறுபாட்டை அவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் உணர்த்த வேண்டும்.
அறம், நேர்மை போன்றவற்றையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். மாணவர்களுக்கு பாடப் புத்தகங்களைக் கடந்து, இலக்கியம், பொது அறிவு, சமூக ஒழுக்கம், சுற்றுச்சூழல் பற்றிய விழிப்புணர்வு, காலநிலை மாற்றம் குறித்த தெளிவு, மாற்று எரிசக்திகளின் தேவை போன்றவற்றை பற்றியெல்லாம் எடுத்துக் கூறி புரிய வைக்க வேண்டும்.
மாணவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவாற்றல் முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு அவர்களுக்கு உடல் நலமும், மன நலமும் முக்கியம். மாணவர்களுக்கு மிகவும் அழுத்தம் கொடுக்கக் கூடாது என்று ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, மா.சுப்ரமணியன், நாசர், அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, சி.வி.கணேசன் மற்றும் துறை சார்ந்த செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.