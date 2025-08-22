ETV Bharat / state

இன்ஸ்டாவில் உங்கள் 'ரோல் மாடலை' தேடாதீர்கள்! மாணவர்களுக்கு முதலமைச்சர் அறிவுரை! - CM STALIN ADVICE

ரீல்ஸ் பார்ப்பதெல்லாம் ரியாலிட்டி என்று நம்பி விடாதீர்கள். லைக்ஸ், வியூஸ்களில் கெத்து இல்லை. மார்க்ஸ், டிகிரியில் தான் உண்மையான கெத்து இருக்கிறது என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read

சென்னை: ரோல் மாடலை இன்ஸ்டாவில் தேடாதீர்கள். பொழுதுபோக்கு வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம் தான். அதுவே வாழ்க்கை இல்லை என்று பள்ளி மாணவர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுரை வழங்கினார்.

சென்னை, நுங்கம்பாக்கத்தில் குட் ஷெப்பர்டு பள்ளியின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு "100 years of shepherding" என்ற சிறப்பு மலரை வெளியிட்டு உரையாற்றினார்.

முதலமைச்சர் ஆற்றிய உரை:

''இன்றைக்கு சென்னை நாள். இந்த சென்னைக்கு பல்வேறு வரலாற்று அடையாளங்கள் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அடையாளங்களில் ஒன்று தான், நூற்றாண்டு கண்டுள்ள இந்த குட்ஷெப்பர்டு பள்ளி. கல்வி எனும் பேராயுதத்தை கடைக்கோடி மக்களிடமும் கொண்டு வந்து சேர்த்த வரலாறும், பெருமையும் கிறித்துவ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு இருக்கிறது.

சமூகப் படிநிலையில் பலருக்கும் அனைத்து வாய்ப்புகளும் கிடைப்பதில்லை. வாய்ப்பு கிடைப்பவர்கள், அதனால் வரும் திறமையை, வாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். இன்றைக்கு அறிவியல் எவ்வளவோ வளர்ந்துவிட்டது. உங்களுக்குத் தேவையான அறிவை பெற, நிறைய Options இருக்கிறது. அதிலும் இப்போது AI-யின் வளர்ச்சி புது புரட்சியையே உண்டாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக, “எல்லாவற்றுக்கும் AI இருக்கிறது. நாம் எதற்கு படிக்கவேண்டும்” என்று நினைத்துவிடாதீர்கள்.

எந்த கண்டுபிடிப்பையும் நீங்கள் உங்கள் வளர்ச்சிக்காக தான் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர, அது உங்களுடைய சிந்தனையை சிதைக்க அனுமதிக்க கூடாது. அதேபோல, உங்கள் Role Model-ஐ Instagram-ல் தேடாதீர்கள். பொழுதுபோக்கு வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம் தான். அதுவே வாழ்க்கை இல்லை. சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நீங்கள் Reels பார்ப்பதெல்லாம் Reality என்று நம்பி விடாதீர்கள். Likes, Views-ல் கெத்து இல்லை! Marks, Degrees-ல் தான் உண்மையான கெத்து இருக்கிறது. படிப்பதுடன் நன்றாக விளையாடுங்கள். உடல்நலனையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஆசிரியர்களும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்றது போல Upgrade ஆகவேண்டும்.

இதையும் படிங்க: மருமகளுக்கு 'NO', மகளுக்கு 'YES' - ஸ்ரீகாந்திக்கு கட்சியில் பொறுப்பு வழங்கினார் ராமதாஸ்!

பெற்றோர்களும் “நம்முடைய பிள்ளைகள் என்ன நினைக்கிறார்கள்?” என்று காது கொடுத்து கேளுங்கள். மனது விட்டு பேசுங்கள். அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சினை என்றால் பயப்படாமல், நம்மிடம் தைரியமாக Share செய்ய வேண்டும். அந்த நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். பிள்ளைகளிடம், உன் பெஸ்ட் ஃபிரண்ட் யாரு என்று கேட்டால், “எங்க அப்பா - அம்மா” என்று சொல்ல வேண்டும். அப்படி பழகுங்கள். கல்வி - நண்பர்கள் - சூழல் - இது தான் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும். எனவே, நல்ல ஆயராக இருந்து, பிள்ளைகளை முன்னேற்ற வேண்டும்'' என பேசினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலன், தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் நல ஆணையத்தின் தலைவர் ஜோ அருண் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

சென்னை: ரோல் மாடலை இன்ஸ்டாவில் தேடாதீர்கள். பொழுதுபோக்கு வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம் தான். அதுவே வாழ்க்கை இல்லை என்று பள்ளி மாணவர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுரை வழங்கினார்.

சென்னை, நுங்கம்பாக்கத்தில் குட் ஷெப்பர்டு பள்ளியின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு "100 years of shepherding" என்ற சிறப்பு மலரை வெளியிட்டு உரையாற்றினார்.

முதலமைச்சர் ஆற்றிய உரை:

''இன்றைக்கு சென்னை நாள். இந்த சென்னைக்கு பல்வேறு வரலாற்று அடையாளங்கள் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அடையாளங்களில் ஒன்று தான், நூற்றாண்டு கண்டுள்ள இந்த குட்ஷெப்பர்டு பள்ளி. கல்வி எனும் பேராயுதத்தை கடைக்கோடி மக்களிடமும் கொண்டு வந்து சேர்த்த வரலாறும், பெருமையும் கிறித்துவ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு இருக்கிறது.

சமூகப் படிநிலையில் பலருக்கும் அனைத்து வாய்ப்புகளும் கிடைப்பதில்லை. வாய்ப்பு கிடைப்பவர்கள், அதனால் வரும் திறமையை, வாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். இன்றைக்கு அறிவியல் எவ்வளவோ வளர்ந்துவிட்டது. உங்களுக்குத் தேவையான அறிவை பெற, நிறைய Options இருக்கிறது. அதிலும் இப்போது AI-யின் வளர்ச்சி புது புரட்சியையே உண்டாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக, “எல்லாவற்றுக்கும் AI இருக்கிறது. நாம் எதற்கு படிக்கவேண்டும்” என்று நினைத்துவிடாதீர்கள்.

எந்த கண்டுபிடிப்பையும் நீங்கள் உங்கள் வளர்ச்சிக்காக தான் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர, அது உங்களுடைய சிந்தனையை சிதைக்க அனுமதிக்க கூடாது. அதேபோல, உங்கள் Role Model-ஐ Instagram-ல் தேடாதீர்கள். பொழுதுபோக்கு வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம் தான். அதுவே வாழ்க்கை இல்லை. சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நீங்கள் Reels பார்ப்பதெல்லாம் Reality என்று நம்பி விடாதீர்கள். Likes, Views-ல் கெத்து இல்லை! Marks, Degrees-ல் தான் உண்மையான கெத்து இருக்கிறது. படிப்பதுடன் நன்றாக விளையாடுங்கள். உடல்நலனையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஆசிரியர்களும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்றது போல Upgrade ஆகவேண்டும்.

இதையும் படிங்க: மருமகளுக்கு 'NO', மகளுக்கு 'YES' - ஸ்ரீகாந்திக்கு கட்சியில் பொறுப்பு வழங்கினார் ராமதாஸ்!

பெற்றோர்களும் “நம்முடைய பிள்ளைகள் என்ன நினைக்கிறார்கள்?” என்று காது கொடுத்து கேளுங்கள். மனது விட்டு பேசுங்கள். அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சினை என்றால் பயப்படாமல், நம்மிடம் தைரியமாக Share செய்ய வேண்டும். அந்த நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். பிள்ளைகளிடம், உன் பெஸ்ட் ஃபிரண்ட் யாரு என்று கேட்டால், “எங்க அப்பா - அம்மா” என்று சொல்ல வேண்டும். அப்படி பழகுங்கள். கல்வி - நண்பர்கள் - சூழல் - இது தான் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும். எனவே, நல்ல ஆயராக இருந்து, பிள்ளைகளை முன்னேற்ற வேண்டும்'' என பேசினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலன், தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் நல ஆணையத்தின் தலைவர் ஜோ அருண் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

INSTAGRAM REELS100 YEARS OF SHEPHERDINGமுதலமைச்சர் ஸ்டாலின்குட்ஷெப்பர்டு பள்ளிCM STALIN ADVICE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.