சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனை மாறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்! - CM STALIN IN TEYNAMPET APOLLO

சென்னை: உடல் நலக்குறைவால் கிரீம்ஸ் ரோடு அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், மருத்துவ பரிசோதனைக்காக தேனாம்பேட்டை அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார். நேற்றைய தினம் நடைபயிற்சியின் போது ஏற்பட்ட தலைசுற்றல் காரணமாக, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட முதல்வருக்கு சில மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக, முதல்வர் ஸ்டாலின், 3 நாட்கள் மருத்துவமனையில் தங்கி ஓய்வெடுக்க உள்ளதாகவும் மருத்துவமனை தரப்பில் இருந்து நேற்று அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் இருந்து, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு கூடுதல் மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகு, அவர் மீண்டும் கிரீம்ஸ் சாலை அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு செல்வார் என்றும் தெரிகிறது. தேனாம்பேட்டை அப்போலோ மருத்துவமனையில் என்னென்ன மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன, சிகிச்சைகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்ற தகவல் அப்போலோ மருத்துவமனை சார்பில் இன்று வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

