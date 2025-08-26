ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டின் காலை உணவு திட்டத்தை மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்ற தொடங்கியுள்ளன: ஸ்டாலின் பெருமிதம் - TN FREE BREAKFAST SCHEME

காலை உணவு திட்டத்தால் மாணவர்களின் வருகைப்பதிவு அதிகரித்திருப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

பள்ளி மாணவர்களுடன் காலை உணவு சாப்பிட்ட மு.க ஸ்டாலின், பகவந்த் மான் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின்
பள்ளி மாணவர்களுடன் காலை உணவு சாப்பிட்ட மு.க ஸ்டாலின், பகவந்த் மான் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின்
சென்னை: தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய சாதனை படைத்துள்ள காலை உணவு திட்டத்தை மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்ற தொடங்கியுள்ளதாக தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்

நகரப் பகுதிகளில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கான ‘முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம்’ விரிவாக்கத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான், தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் சென்னையில் இன்று தொடங்கி வைத்தனர். மயிலாப்பூர் புனித சூசையப்பர் தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், உதயநிதி, பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் ஆகியோர் அமர்ந்து காலை உணவை அருந்தினர்.

மாணவர்களுக்கு உணவு பரிமாறிய முதலமைச்சர்கள்
மாணவர்களுக்கு உணவு பரிமாறிய முதலமைச்சர்கள்

விழாவில் முதலமைச்சர் முக.ஸ்டாலின் பேசுகையில், “குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து காலை உணவு சாப்பிட்டதில் எனக்கும் எனர்ஜி வந்துவிட்டது. இந்த திட்டத்தின்கீழ் 20 லட்சம் குழந்தைகள் உணவு சாப்பிடுகிறார்கள் என்றால் அதைவிட வேறு மகிழ்ச்சி எனக்கு என்ன இருக்கப்போகிறது?

ஒருமுறை நான் அசோக் நகர் பள்ளிக்கு சென்றபோது அங்கிருந்த சில மாணவர்கள் காலை உணவு சாப்பிடவில்லை என்று கூறினர். அதனை மனதில் வைத்துதான், இந்த காலை உணவு திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதனால், பள்ளிக்கு வரும் குழந்தைகள் இனிபசியுடன் இருக்க மாட்டார்கள். இந்த திட்டத்தை நானே நேரடியாக கவனித்து வருகிறேன்.

இத்திட்டத்தின் மூலம் அரசு பள்ளி குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் அதிகரித்திருக்கிறது. குழந்தைகள் மருத்துவமனைக்கு செல்வது குறைந்திருக்கிறது. வருகை பதிவேடு அதிகரித்திருக்கிறது. கற்றல் திறனிலும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இங்கு இத்திட்டம் சிறப்பாக இருக்கும்பட்சத்தில், மற்ற மாநிலங்களிலும் இத்திட்டத்தை பின்பற்றுவார்கள்.

எல்லா வகையிலும் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரே எண்ணம். இங்குள்ள மாணவர்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும், சாப்பிடவேண்டும். அதுவே என்னுடைய வேண்டுகோளும்கூட” என்றார்.

பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மானுடன் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின்
பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மானுடன் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின்

இதனைத் தொடர்ந்து, பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், “இந்த திட்டத்தின் தொடக்க விழாவில் நானும் இருப்பதில் மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. உப்புமா, மசால் தோசை போன்றவை சத்தான உணவுகள். இவை மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. பசியில் இருக்கும்போது குழந்தைகளால் பாடம் கற்க முடியாது. படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாது. மதிய உணவு ஒரு நல்ல திட்டம். ஆனால், வேலைக்கு செல்லும் பெற்றோருக்கு காலை உணவு சமைப்பதில் சிரமம் இருக்கும் என்பதால், இந்த திட்டத்தை எனது அமைச்சரவையிலும் பரிசீலிப்பேன்.

இந்த திட்டத்திற்கு பிறகு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வருகை அதிகரித்திருப்பதாகவும், இடைநிற்றல் குறைந்திருப்பதாகவும் ஸ்டாலின் கூறினார். இந்த திட்டத்தின் மூலம் 20 லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைகிறார்கள் என்றால் அது மிகப்பெரிய சாதனை. ஆரோக்கியம் நன்றாக இருந்தால்தான் குழந்தைகளால் கல்வி கற்க முடியும். இது மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்துக்கும் வழிவகுக்கும்” என பேசினார்.

நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசும் போது, “காலை உணவு திட்டத்தை சில வெளிநாடுகளிலும்கூட பின்பற்றி வருகின்றனர். இது மாணவர்களின் வயிற்றுப்பசியை மட்டுமல்ல, அறிவுப் பசியையும் போக்கக்கூடிய மகத்தான திட்டமாகும். பள்ளியில் மாணவர்களை படிக்க மட்டும் சொல்லாமல், விளையாடவும் அனுமதிக்க வேண்டும் என ஆசிரியர்களுக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறேன். காலை உணவு திட்டமானது மாணவர்களின் ஊட்டச்சத்து குறைப்பாட்டை போக்குவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களுடைய படிக்கும் திறனையும் அதிகரித்திருக்கிறது” என்றார்.

