உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு இஸ்லாமியர்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தியுள்ளது! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வரவேற்பு!
இஸ்லாமியர்களின் மத உரிமைகளையும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் உச்ச நீதிமன்றம் பாதுகாக்கும் என மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் விதத்தில் தீர்ப்பு அமைந்துள்ளது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : September 15, 2025 at 4:33 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசின் வக்ஃப் திருத்த சட்டத்திற்கு தடை விதிக்க மறுத்த உச்ச நீதிமன்றம், சட்டத்தில் உள்ள முக்கியப் பிரிவுகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இந்த தீர்ப்பினை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வரவேற்றுள்ளார்.
இஸ்லாமியர்கள் தானமாக வழங்கும் சொத்துக்களை வக்ஃப் வாரியம் நிர்வகித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அதன் நிர்வாகத்தை சீரமைக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு வக்ஃப் திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தது. இதற்கு காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும், இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளன.
இந்த வழக்குகள் தமைமை நீதிபதி கவாய், நீதிபதி ஏ.ஜி.மாசி தலைமையிலான அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், வக்ஃப் திருத்த சட்டத்துக்கு முழுமையாகக் தடை விதிக்க முடியாது என தெரிவித்து சட்டத்தில் உள்ள முக்கியப் பிரிவுகளை நிறுத்தி வைத்து தீர்ப்பளித்தனர்.
அதன்படி, மத்திய, மாநில வக்ஃப் வாரியங்களில் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களை கூடுதலாக சேர்ப்பது, வக்ஃப் சொத்தை அளிக்க, 5 ஆண்டு இஸ்லாத்தைக் கடைபிடித்திருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட விதிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தனர்.
இந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை வரவேற்றுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், ''இந்த தீர்ப்பு இஸ்லாமியர்களின் மத உரிமைகளையும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் உச்ச நீதிமன்றம் பாதுகாக்கும் என மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.'' என கூறியுள்ளார்.
முதலமைச்சர் தமது சமூக வலைதள பதிவில், ''திமுக-வும் மற்ற மனுதாரர்களும் வக்ஃப் திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிராகத் தொடர்ந்த வழக்கில், மத்திய பாஜக அரசு கொண்டு வந்துள்ள முக்கியத் திருத்தங்களுக்குத் தடை விதித்து உச்ச நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
1) வக்புக்குச் சொத்தை அளிக்க, 5 ஆண்டு இஸ்லாத்தைக் கட்டாயமாக நடைமுறையில் கடைப்பிடித்திருக்க வேண்டும் எனும் விதிக்குத் தடை
2) வக்ஃப் நிலத்தை அரசு நிலம் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்தாலே, உரிய அதிகாரி அறிக்கை அளிக்கும்வரை அல்லது அரசு முடிவெடுக்கும் வரை அச்சொத்தைப் பறிக்கும் அதிகாரத்துக்குத் தடை
3) ‘வக்பு பயனர்’ என்பதை நீக்கும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கான அதிகாரத்துக்குத் தடை (நீண்டகால மதப் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் வக்பு சொத்துகளாகக் கருதப்படும் சொத்து)
4) மத்திய வக்பு வாரியத்தில் நான்குக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம் அல்லாதோரை சேர்ப்பது, மாநில வக்பு வாரியங்களில் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம் அல்லாதோரைச் சேர்ப்பதற்குத் தடை. இதனால், இந்த வாரியங்களில் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக இருப்பது உறுதிசெய்யப்படும்.
|இதையும் படிங்க: பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ.2,000 - 'அன்புக்கரங்கள்' திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர்!
மத்திய பாஜக அரசு அரசியலமைப்புச் சட்டத்துக்கு எதிராக, சட்டவிரோதமாகச் செய்துள்ள திருத்தங்களை நீக்குவதை நோக்கிய முக்கிய நகர்வாக இன்றைய நீதிமன்ற உத்தரவு அமைந்துள்ளது.
இந்த சட்டத்திருத்த முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்தே, திமுக இதனைத் தொடர்ச்சியாக எதிர்த்து வந்துள்ளது. இதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ள பலரோடு சேர்ந்து வெற்றியும் கண்டுள்ளது.
திமுக தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசும், மத்திய அரசு வக்பு திருத்தச் சட்டத்தைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்திச் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி, ஆட்சி அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தும் பாஜகவின் முயற்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.