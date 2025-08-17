தருமபுரி: நாட்டின் அனைத்து வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு தமிழ்நாடு தான் முன்னோடியாகத் திகழ்கிறது. இந்தியாவிற்கான திசைகாட்டியே தமிழ்நாடும், திராவிட மாடலும் தான் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தருமபுரியில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில், முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், புதிய திட்டப் பணிகளுக்கும் அடிக்கல் நாட்டினார். பின்னர், பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து விழா மேடையில் பேசிய அவர், "இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக வேளாண் திட்டத்தில், நேரடியாக கடன் பெறும் நடைமுறையை மாற்றி, இணைய வழியில் பயிர் கடன் பெறும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்திருக்கிறோம். தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் பஞ்சத்தைப் போக்க ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் ரூ.1,928 கோடி ஜப்பான் நாட்டு நிதியுதவியுடன் வழங்கப்பட்டது. அதன் இரண்டாம் கட்டம் ரூ.7,200 கோடி மதிப்பில் தொடங்கப்படுகிறது.
அதேபோல, சித்தேரி மலை ஊராட்சி, கொளகம்பட்டி, சின்னாங்குப்பம், கோபிசெட்டிபாளையம் ஆகிய ஊராட்சிகள் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வருவாய் வட்டத்திலிருந்து, அரூர் வட்டத்தில் இணைக்கப்படுகிறது. ஒகேனக்கல்-தருமபுரி சாலை ரூ.162 கோடி மதிப்பில் நான்கு வழிச்சாலையாக இரண்டு கட்டமாக அமைக்கப்படும்.
நல்லம்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், ரூ.7.5 கோடி மதிப்பில் புதிய வகுப்பறை கட்டடம், தருமபுரியில் ஒருங்கிணைந்த புளி வணிக மையம், அரூர் பகுதியில் வள்ளிமதுரை அணையிலிருந்து, ரூ.15 கோடி மதிப்பில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்து குடிநீர் என அனைத்தும் வழங்கப்படும்,” என்றார்.
இந்தியாவுக்கே முன்னோடி தமிழ்நாடு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கொடுத்த அறிக்கையை பார்த்து, எதிர்க்கட்சிகள் சாத்தியமில்லை என்று சொன்னார்கள். ஆனால், முதல் நாளே விடியல் பயணத்திற்காக கையெழுத்துப் போட்டேன். இத்திட்டம் கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா மாநிலங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், தமிழ்நாடு நாட்டிற்கே முன்னோடியாகத் திகழ்கிறது. இந்தியாவிற்கான திசைகாட்டியே திராவிட மாடல் தான்.
ஆளுநர் மலிவான அரசியல்
எதிர்க்கட்சி சொல்வதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. அது அவர்களின் அரசியல். ஆனால், அதைவிட மலிவான அரசியல் செய்கிறார் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி. தமிழ்நாட்டு மாணவர்களை இழிவுபடுத்துவார். இல்லாத திருக்குறளை சொல்லுவார். இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று ஒன்றிய பாஜக அரசின் புள்ளி விவரம் சொல்கிறது. இதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத ஆளுநர் அவதூறுகளைப் பரப்புகிறார்.
வேளாண் பெருங்குடி மக்கள் இணையவழியில் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்களில் விண்ணப்பித்து, ஒரே நாளில் #CropLoan பெறும் நடைமுறையை முன்னோடித் திட்டமாகத் துவக்கி வைத்த மகிழ்ச்சியுடன்,— M.K.Stalin (@mkstalin) August 17, 2025
தருமபுரி மாவட்டத்தில் -
🔷 362 கோடியே 77 இலட்சம் ரூபாய் செலவிலான 1073 முடிவுற்ற திட்டப்… pic.twitter.com/Qb1RFvqnym
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என ஆளுநர் குற்றஞ்சாட்டுகிறார். ஆனால், தேசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகத்தின் அறிக்கையின்படி, இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடக்கும் மாநிலங்களில் உத்தரப் பிரதேசம் தான் முதலிடம். ஆகையால், ஆளுநரே தமிழ்நாட்டில் கம்பு சுத்தாமல், பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் போய் கம்பு சுத்துங்கள். தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான ஒரு ஆளுநரை வைத்து பாஜக அரசியல் செய்கிறது. ஆளுநர் இங்கேயே இருக்க வேண்டும். அவர் மொழிப்பற்றை, இனப்பற்றை காப்பாற்ற, இறுகப்பிடிக்கக் கூடியவராக இருக்க வேண்டும்,” என ஆவேசமாக பேசினார்.
மேலும், “தமிழ்நாட்டில் 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்', 'தாயுமானவன்' திட்டத்தை பற்றி நான் சொல்ல தேவையில்லை. அதற்கு நீங்களே தூதுவராக இருக்கிறீர்கள். தாயுமானவன் திட்டத்தின் மூலம் முதியவர், மாற்றுத்திறனாளிகள் என 21 லட்சம் குடும்பத்தினருக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வழங்கப்படவுள்ளத" என்று முதலமைச்சப் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சியாக தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழக அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, பெரிய கருப்பன், எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், பனமரத்துப்பட்டி ராஜேந்திரன், மாவட்ட ஆட்சியர் ஆர்.சதீஸ், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஆர்.கவிதா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக, தடங்கம் பகுதியில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில், வேளாண் துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 21 அரங்குகள் அமைந்த வேளாண் கண்காட்சியினை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். தொடர்ந்து, ரூ.512.52 கோடி மதிப்பில் 1,044 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைப்பதுடன், ரூ.362.77 கோடியில் முடிவுற்ற 1,073 திட்டப் பணிகளையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.
